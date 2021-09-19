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國民黨駐美總支部 反對中正紀念堂轉型

本報記者╱舊金山報導
中國國民黨駐美總支部各位代表，一致譴責民進黨政府抹煞先總統蔣公對台灣的貢獻。（本報記者攝影）
中國國民黨駐美總支部各位代表，一致譴責民進黨政府抹煞先總統蔣公對台灣的貢獻。（本報記者攝影）

中國國民黨駐美國總支部於9月18日（星期六）下午2時，在舊金山國父紀念館舉行記者會。針對民進黨政府的「促轉會」擬規畫將「中正紀念堂」改為所謂的「反省威權歷史公園」事件，提出嚴正抗議，表達對這一舉措的憤慨之情。與會人士一致表示，會將這一抗議進行到底，阻止民進黨這一大逆不道的行為。

中國國民黨海外部副主任鍾維君、中國國民黨駐美國總支部常委楊崑山、中國國民黨中央評議委員趙川三、主任委員鄭績森、李學英、張人睿、楊子超、陶陵生等多位黨內先進參加會議並發表講話。

鍾維君在講話中表示，中正紀念堂建於1980年4月4日，是為了紀念先總統蔣中正先生為台灣所作出的貢獻而立。堂內設有先總統的坐像、劇場以及活動廳。不幸的是，2017年陳水扁將其改為台灣民主紀念館。今日已不是第一次談及更名一事，當年民進黨為了獲得更多選票，移走招牌，拆除與中正有關的字眼。這次同樣是因為民進黨感受到了選舉危機，為贏得各縣市的選票，再把此事提出來炒作。

民進黨「促轉會」擬規畫將「中正紀念堂」改為「反省威權歷史公園」一事，激怒了全美黨內台胞，他們以不同的方式在表達對此事的抗議和憤怒。他們認為，把蔣公雕像從中正紀念堂移走是天理不容，因為蔣中正先生對台灣的貢獻是不可磨滅的。

本次記者會上，與會代表一致表示，蔣公對台灣的三大貢獻不容否定：一是，光復台灣，從日本人手裡奪回了台灣；二是，保衛台灣，避免其隨時遭淪陷的危險。三是，建設台灣，實行三民主義、耕者有其田、實行土地改革、教育改革、實現婦女解放和社會安定。

國民黨中評委趙川三說道，民進黨對中正紀念堂更名和移走雕像，是在斷歷史和文化的根，也是在斷教育、軍魂、媒體和人倫的根，這會讓未來的年輕人無史可讀，無史可依。

在場的各黨內先進呼籲民眾，要保護好自由民主的燈塔，為保衛先賢先烈們的英名而戰，把正義之聲發出來。

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