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聖荷西將雇更多無家可歸者 時薪25元撿垃圾

記者王子涵／聖荷西報導
去年，城市紐帶項目共清理了155噸垃圾。（聖荷西政府官網截圖）
去年，城市紐帶項目共清理了155噸垃圾。（聖荷西政府官網截圖）

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）在周四宣布，將擴大「聖荷西城市紐帶項目」（San Jose Bridge Program)，雇用更多的無家可歸人士參與到城市建設中來，工作內容主要為撿拾垃圾，時薪可達25元。

城市紐帶項目在2020年有71名參與者，其中21名最終得到了全職工作。參與者在去年總共清理了大約155噸垃圾。這次擴大計畫將增加聘用最多100名無家可歸的人士，這一數字幾乎是去年的兩倍。被聘用的無家可歸者最多可以工作6個月，或直到他們找到全職工作。

李卡多表示：「我們會盡我們所能幫助無家可歸人群重新找到工作，賺取薪水。在這個生活成本不菲的城市，我們希望這是一條通往安居、穩定生活的道路。所以，我們加倍了雇用的數量，希望在未來可以看到一個更乾淨的城市。」

參與項目的雇員，將獲得大約24元時薪的報酬。

儘管城市紐帶項目看起來野心勃勃，不過該市在項目之初進行的並不順利。在去年12月，有媒體曝出參與該項目的無家可歸居民已經有數周未領取到工資。最後，市長李卡多親自向雇員發放了預付卡，他們才拿到了拖欠五周的工資。

自從這個事件後，之後的工資發放就改由現金支付的方式。該計畫總共幫助聖荷西市清理了超過243噸垃圾。去年12月，市長李卡多還公布了另外一項清理城市公共廁所的計畫，目標人群仍是無家可歸人士。

城市紐帶計畫是聖荷西市改善垃圾非法傾倒、改善城市環境的一部分。在過去幾年內，聖荷西市政廳收到了很多關於垃圾傾倒的投訴和建議。5月，市政廳將非法傾倒垃圾的罰款上限增加了兩倍，從2500元到1萬元。

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