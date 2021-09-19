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灣區8月就業增長 5個月來最強勁

編譯組／灣區18日電
灣區8月份新增就業崗位速度快，為過去五個月來最佳增幅。（美聯社）
灣區8月份新增就業崗位速度快，為過去五個月來最佳增幅。（美聯社）

灣區在8月份取得了五個月來最強勁的就業增長，增加了近2萬個職位，進一步提升了各界對該地區可能正在扭轉與新冠病毒有關的經濟困境的希望。

根據加州就業發展部周五公布的數據，8月份灣區九縣增加了1萬9800個工作崗位，其中東灣和聖他克拉拉縣的工作崗位大幅增加，分別為6900及5600個；舊金山-聖馬刁都會區緊跟其後，為4300個。

灣區委員會經濟研究所的研究副總裁卡勒曼（Patrick Kallerman）表示，該數據令人鼓舞，但在就業復甦方面，灣區仍有很長的路要走，以趕上其他都市地區。

重新開學 就業推動力

8月份的就業數字顯示了學校重新開學帶來的巨大推動力，如雇用額外的現場工作人員，此外，因為孩子返校上課，一些人得以重返他們的工作崗位。

全加州上個月增加了10萬4300個工作崗位，與灣區相比，全州8月份的步伐比7月份增加的11萬3200個工作崗位要慢。

州長紐森(Gavin Newsom)周五說：「加州繼續引領全國的經濟復甦，8月份創造了全國44%的新工作，今年的就業增長率在全國排名第三。」

盡管州長發表了聲明，但加州和灣區因為疫情打擊仍然深陷就業赤字的泥潭，灣區在2020年3月和4月期間失去了63萬8600個工作崗位，九縣地區已經恢復了略高於一半的工作崗位，51.6%。而在灣區的三個主要城市中心，聖他克拉拉縣比東灣和舊金山-聖馬刁都市區更快地恢復了失去的工作，恢復率為55.6%，東灣地區50.1%，舊金山-聖馬刁地區為45%。但加州（62.1%）和灣區還都遠遠落後於美國平均增長數字，全美已經恢復了76.2%的失業職位。

紐森說：「在重新獲得那些因疫情而失去的工作機會方面，我們仍有更多的工作要做，但這樣的進展已使加州的經濟復甦充滿希望」。

酒店餐館 科技業增長

州就業發展部的數據分析顯示，灣區最近的就業增長是由酒店和餐館以及科技行業的增長所推動的。在截至8月的一年時間裡，科技公司在聖他克拉拉縣增加了1萬2300個工作，在東灣增加了8600個工作，在舊金山-聖馬刁地區增加了2萬400個工作；同期，酒店和餐飲業在聖他克拉拉縣增加了6300個工作崗位，在東灣增加了1萬1000個，在舊金山-聖馬刁地區增加了8600個。

總部設在巴洛阿圖的加州經濟持續研究中心主任及資深經濟學家利維（Stephen Levy）說，多種因素可能有助於在未來幾個月內繼續提振灣區的就業市場和經濟： 「令就業持續增長的積極力量，來自創紀錄的風險資本資金水平、高疫苗接種率和低人均COVID病例。」

Bank of the West首席經濟學家安德森（Scott Anderson）則作出警告：要從這場疫情中實現就業的全面恢復，還有很長的路要走。

工作 就業 灣區

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