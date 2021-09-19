州府高中名校 代課師涉歧視亞裔 學區官員致歉

Mira Loma高中校徽與網站首頁圖。（取自網站）

Mira Loma高中是州府地區一所享有盛譽的公立學校，這所學校的國際認證（IB Program）課程受到普遍歡迎。IB課程有著嚴格的要求，對加強學生基礎知識教育 有幫助。目前這所學校的亞裔學生是27%，大大超出了州府大都市區亞裔人口13.1%的比例。華裔 家庭也十分青睞這所學校，不少華裔子弟從這所中學畢業後，都步入美國的著名大學學府。

今年8月25日，這所學校的九年級班裡因為原來老師要去外州參加活動，英文課由學校找來的「替代教師」上課。

上課開始，老師拿著學生花名冊點名。當碰到兩位華裔學生的姓氏的時候，這位老師用開玩笑的口氣說「Ching Chong」，立馬引起全班同學哄笑，因為這些美國長大的孩子都知道這是過去英文使用者用來故作模仿華人發音的做法。

兩位被嘲笑的孩子也尷尬地跟著苦笑，但是好幾位在課堂的華裔子弟覺得很不舒服。

有幾位學生回到家後給父母說了這件事。一位家長認為作為老師在學校使用這樣的語言非常不恰當，應該讓學校知道。

她給學校發去了電子郵件表示不滿。第二天清晨6時多，學校校長就回了信，聲明這樣的行為學校不能夠容忍，取消這位代課老師的繼續代課。學校所在的學區 官員也來信致歉，表示這樣的言語是有著「惡劣」（horrible）的種族歧視成份。

多位學生家長知道後，感謝學校和學區的快速反應和採取的行動。

家長們認為出現這種事件是當事老師本人的問題，但是反應出老師們在種族問題上得到的教育不夠，特別是這樣的「代課教師」。學校和學區是否需要有適當的教育培訓，作為上崗教書的要求？目前在政府和許多公司裡，種族敏感教育訓練是必須的。（待續）