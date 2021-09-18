立法鬥爭多年 紐森勝選後 簽提高加州住房密度法案

紐森簽署兩項提高加州住房密度的法案。（美聯社）

加州 多年來圍繞著獨棟屋區域畫分和建築物高度限制進行的立法鬥爭，日昨宣告結束，推動提高加州住房密度以解決住房短缺問題的一派獲得了勝利。

加州州長紐森 （Gavin Newsom）16日簽署通過了SB9和SB10兩項法案。這兩項被支持者稱為是「輕密度」的住房法案，將放寬區域畫分規定，方便在現有社區興建小型公寓大樓，最終有助加州增加數十萬個住房單位。儘管專家估計加州未來幾年至少需要增加100萬個住房單位，才有辦法縮短可負擔差距，提供容納未來增長人口的空間。

紐森發表聲明說：「住房可負擔性危機正在破壞加州家庭的『加州夢』，威脅我們長期的發展和繁榮。要對這個危機產生正面影響，必須進行大膽的投資、強大的跨部門合作，領導人和社區必須發揮勇氣做出正確抉擇，為所有居民興建住房。」

由加州參議會議長艾金斯（Toni Atkins）所提出的SB9法案，將制定一個簡化的分割土地程序，把獨棟屋轉換成複合式住房，過去只有一個住房單位的土地，今後可以增加到最多四個住房單位。法案規定，如果開發案符合規模要求和當地設計標準、不在歷史區和環保區內、不需要拆除租金管制住房或三年以上的租賃住房，地方政府就必須批准申請。

柏克萊加大特納住房創新中心（Terner Center for Housing Innovation）7月發表的一份報告指出，SB9法案將允許加州5.4%的獨棟屋用地（約750萬筆土地）進行新開發計畫，在目前的住房條件下創造出高達71萬個新住房單位。

由加州參議員威善高（Scott Wiener）提出的SB10法案將允許加州各城市對部分都會土地進行區域重畫，包括鄰近大眾交通系統的地區，每筆土地最多可增加10個住房單位。威善高表示，受限於環境審查和其他流程，地方政府可能要花上數年時間才能完成區域重畫，這項自願性程序可以幫助地方政府快速完成重畫工作。

然而，這場鬥爭還未結束，因為財力雄厚的反對者正在考慮是否提出法律和政治挑戰。部分地方政府和郊區屋主團體對可能失去社區發展控制權提出強烈反對，代表低收入租客 的組織也擔心，法案可能加速在寶貴的新土地上加速興建豪華住房，導致租客被驅逐。