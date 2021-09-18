華美華埠士德頓分行 翻新後重新開業

華美銀行位於舊金山華埠士德頓街（Stockton St）的分行，經過兩年的翻新裝修之後正式重新開業。（記者李晗 / 攝影）

華美銀行（East West Bank）位於舊金山華埠 士德頓街（Stockton St）的分行，經過兩年的翻新裝修之後，正式重新開業。

9月17日，華美銀行多位高層，以及多位舊金山政界官員出席了在該分行舉行的重開典禮和剪綵儀式。華美銀行的資深副總裁兼個人和商業銀行業務總監陳馬鳳姬（Kitty Chen）表示：「市德頓分行已服務當地社區逾45年，幫助幾代人在美國實現購房夢想、創建自己的企業並建立良好的財務狀況。」

「我們期待在煥然一新的分行，一如既往地為附近民眾和企業提供全面優質的金融服務，進一步加深與當地社區的聯繫，並與其一同邁向成功。」陳馬鳳姬說。

當天的活動上，也特別表彰了在這個分行服務了45年的職員Ena Chau。Ena Chau盛讚華美銀行的工作環境，表示在這裡工作很開心，獲得滿足。

加州眾議員邱信福（David Chiu）、舊金山市議員佩斯金（Aaron Peskin）、康樂公園委員劉偉康（Allan Low），中華總商會會長區國雄，以及警察局中央分局的多位警官出席活動。邱信福表示，長期以來華美銀行一直深耕移民社區，為無法獲得金融服務的群體提供貸款，協助其發展。「我衷心祝賀華美銀行市德頓分行重裝開業，並期待該行繼續作為舊金山華埠發展的中堅力量。」

本次的翻新工程原計畫在一年完成，但是因為疫情 所以最終耗時兩年才完工。翻新工程主要包括防震和安全升級。該分行經理陳奕（Nancy Chen）也強調保障客戶、職員的安全的重要性。該分行的地址距離警局華埠中央分局地址大約一個街區。

此外，華美銀行基金會還在疫情期間增加了對多個非營利組織的捐款，為弱勢社區提供幫助，在反亞裔仇恨的浪潮中積極出力。