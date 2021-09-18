旅行激發靈感 賴以珍自創服裝品牌

賴以珍在服裝設計領域已經闖出一片天。（賴以珍提供）

在灣區長大的華人第二代賴以珍（Jenny Lai），從小就對服裝設計與藝術感興趣，大學畢業後到紐約 闖蕩，並自創服裝品牌「NOT」，訴求帶有設計感的風格。NOT在紐約服裝區少量精工製作，受到不少專業人士，以及創意工作 者的喜愛。賴以珍17日應邀於媽媽教室介紹自己的設計理念，同時也分享一般人平時選擇衣著的訣竅與方法。

賴以珍畢業於羅德島設計學院（Rhode Island School of Design），曾在墨西哥、南非、盧安達、倫敦、阿姆斯特丹等地生活與工作，也曾在時裝品牌Boudicca、Viktor＆Rolf、Carla Fernandez和Bibhu Mohapatra工作。她表示，自己的創作結合了對旅行的熱愛，將「NOT」轉換成「Mobile Studio」 (流動工作室)的概念，不斷藉由一邊工作、一邊旅行的機會，到世界各地探索大家用服裝表達的方式，激起新的靈感。

早在2010年時，賴以珍就入圍 紐約時裝周的「Elle Fashion Next Competition」設計比賽的決賽入圍者，Women Wear Daily時裝雜誌在2012年，稱賴以珍「值得關注的設計師（Designer-to-Watch）」 ，後來多次被多家主流媒體報導。有古典音樂背景的賴以珍，也經常與表演藝術家合作，完成包括紐約「Shen Wei Dance Arts（沈偉舞蹈團）」的藝術呈現、巴黎「The Community」 (社區) 概念空間製作日本舞踊的表演，並為明星小提琴家約瑟芙維茨（ Leila Josefowicz） 設計製作舞台上的演出服裝。

她表示，十年前自創品牌以來，就是一直希望能在自己的設計中融入創意與律動，「我的風格有時候是滿不對稱的。一看到就會發現不對稱的細節，並且用上很多不同的質料，因為我喜歡非常有『移動力』的衣服。我從小就學音樂、跳舞，常常去看很多不同的表演，覺得衣服穿上去就是一種表演，希望我的衣服穿上去，讓人在每個角度來看都會不同。在移動、走路的時候，會有不同的改變。」