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荷姆斯案 證人指驗血儀器質檢不過關

記者王子涵╱聖荷西報導
荷姆斯（左）入選2015年福布斯排行榜最年輕、最富有的女性創業家。（記者王子涵╱攝影）
荷姆斯（左）入選2015年福布斯排行榜最年輕、最富有的女性創業家。（記者王子涵╱攝影）

驗血公司Theranos創辦人荷姆斯(Elizabeth Holmes)涉嫌詐騙案在本周暫時告一段落。前實驗室助理張女士（Erika Cheung）在17日的庭審上進行總結陳詞，她提供的證詞以及證據都指向一個方向—Theranos公司的驗血儀器質檢不過關。

張女士表示，當一台機器無法通過質量監測時，會將及其進行重置與調試，同時不會有病人的血樣在問題機器上監測。由於重置過程通常要達到14個小時，而且全場需要實驗人員操作。張女士說：「我們經常會在自己的車上睡覺，因為重置時間實在是太長了。」

經常出現的質量問題同時還會延長病人等待的時間。Theranos公司宣稱病人可以在兩小時內得到檢測結果，但是通常他們會被告知需要等待至少2到3天的時間。

荷姆斯案自開庭以來，震動了整個矽谷科技界，甚至得到了全世界的關注。除了其案件本身涉及到超高金額以及關乎到病人健康的問題之外，整個故事的主角荷姆斯的身分也是一個亮點。

在科技創業中，在公眾前拋頭露面的多為男性，在女性掌門人本身就稀少的情況下，遭受到多達12項欺詐罪名指控，被評為2015年福布斯財富排行榜最年輕、最富有創業家的荷姆斯更是成為焦點中的焦點。

一些尚未了解荷姆斯案件的人或許早已被她女性資本家、史丹福輟學生的「光環」所折服。即便是現在站在荷姆斯對立面張女士也承認，自己來Theranos公司工作的原因就是被荷姆斯的人格魅力所吸引。然而對於資本家以及女權主義敏感的人們來說，這又是一場公民大審判的典型例子。

據報導，根據目前的庭審進程來看，雙方的律師都在試圖利用荷姆斯女性CEO的角色來獲取優勢。辯方律師的策略是將一切罪責推給荷姆斯的前男友、Theranos公司前董事長波瓦尼（Sunny Balwani）的身上。

荷姆斯的律師則表示，荷姆斯曾在身體以及心理上被巴爾瓦尼所操控和虐待。

控方則請求法官禁止荷姆斯以任何原因而申請區別對待的請求，但是這一要求被法官回絕。

檢測 矽谷 詐騙

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