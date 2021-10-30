添照明、上漆 洛斯阿圖升級自行車道

當地社區居民和騎行愛好者在工程設計中扮演了很重要的角色。（聖縣官網截圖）

聖克拉拉縣道路與機場 部門聯合洛斯阿圖市政府，就開發擴建位於山麓快速路(Foothill Expressway)附近的自行車道聽取當地居民意見。工程計畫在10月22日正式完工。

這項自行車道的改建包括將油漆過渡區延長至250呎；在自行車過渡區域的前後塗裝綠色油漆，並增加照明。同時，政府還將對電氣管道、坑洞、現有標線等進行修繕，並會重新對路面進行鋪裝。

洛斯阿圖市政府已經通過電子郵件以及公共會議的方式收集了當地社區的反饋。該市在7月27日舉行了社區研討會，並提出了修改交通車道標識的方案，改善使用山麓快速路自行車手的安全和舒適度。8月10日， 洛斯阿圖市街道委員會召開的會議上討論了提出的方案，並與加州 交通信號管理委員會合作，獲得了拓寬自行車道綠色虛線的許可。這個概念首先由聖他克拉拉縣政府提出，是結合了工程設計以及社區需要的綜合方案。

此次的自行車道擴建方案是整個山麓快速路輔助車道工程項目的延伸。該項目在聖安東尼奧路（San Antonio Road）和艾爾蒙地 路(El Monte Ave.)的交叉口。改建後，艾爾蒙地路的西行方向將會增加兩條同行車道，同時保留右轉的專用車道；山麓快速路到艾爾蒙地路增加了兩條右轉車道；山麓高速路和艾爾蒙地路交叉口的四個角都重新鋪平以增加自行車和行人的安全。同時該交叉路口還會被拓寬、改善交通信號燈、修繕路面、灌溉城市景觀等。