聖荷西便衣警開槍案 嫌犯有前科

斯坦利曾因路怒症用槍抵住一少年頭部，聖荷西警察局與3月26日將其逮捕。（聖縣檢察官辦公室報告截圖）

聖克拉拉縣檢察官辦公室昨日表示，在國殤日（Memorial Day）當晚射殺通緝罪犯斯坦利（Demetrius Stanley）的便衣警察 巴薩（Anthony Baza）的行為被判定為合法；儘管斯坦利家人以及社區民權律師表示，會繼續為斯坦利討回公道以及控訴警察的執法暴力行為，但是這份報告已經將涉事的警察脫離了犯罪的指控。

當晚，巴薩警官與另外一名巡邏警察喬根森（Hans Jorgenson）正在執行對於斯坦利的監視任務。斯坦利曾在聖荷西 地區犯有武裝搶劫的罪行。

另一則監控錄像還顯示，此前斯坦利曾在一處交通路口與一名少年發生爭執，他舉起一把帶有鐳射瞄準的手槍指向這名少年的頭部。警官於是簽署了對於斯坦利逮捕令。斯坦利3月26日被聖克拉拉縣警察局逮捕，並被關進監獄 。在同一天，他被保釋

聖荷西警察局在事發的三天後公布了一段監控錄像。錄像顯示，便衣警察巴薩進入了斯坦利未註冊的車輛中進行搜查，並且車門處於關閉狀態。嫌犯斯坦利由於察覺到門外的動靜，便走出家門進行查看，並攜帶一把已經上膛的半自動手槍。

他首先在人行道上隨意查看，並未發現任何異常，大約2分鐘過後，斯坦利在返回家中的路上發現了正坐在車中的巴薩警官。由於此時巴薩警官並未身著警察制服，斯坦利在拉開駕駛位的車門後，立即舉起手槍對準了巴薩警官。

根據警察局的報告，在拉開車門的那一瞬間，巴薩警官說：「趕緊離開這裡，警察。」，並立即向斯坦利射擊，其中兩枚子彈命中了他。

斯坦利的案件激起了當地居民的強烈反應，超過100名居民發起了對於警察暴力執法的抗議活動。