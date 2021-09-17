遛狗繩卡住 女子遭捷運車廂拖拽致死

意外發生在舊金山捷運Powell Street Station車站。（美聯社）

據報導，41歲的舊金山居民艾米·亞當斯（Amy Adams）日前在捷運 （BART）的Powell Street車站上車時發生意外被拖死。當時她的狗拴在腰上，在車門關閉的前一秒，寵物狗跑下火車，因栓狗繩的牽絆，即將出發的列車也將艾米拖下站台，然後拖到鐵軌上，以至死亡。

這起可怕的事件發生在本周一（13日）下午3時16分左右，當時開往都布林/布列桑頓方向的列車正在離開Powell車站。事件令灣區許多人感到震驚和恐怖，包括 BART 工作 人員。他們均表示，是否可以通過執行限制BART列車上寵物的現有政策，來防止這種情況再次發生。

捷運現允許受過訓練的服務性動物為殘疾人服務並帶上車，包括導盲犬和信號犬，只要牠們使用皮帶或安全帶，符合美國 殘疾人法案的要求並遵守聯邦運輸管理局的要求。政策規定，服務性動物是用於工作或提供服務的，而不是寵物。狗接受過訓練的工作或任務必須與該主人的殘疾直接相關。提供安慰或情感支持的寵物或動物，需要乘坐板條箱、某種載體或籠子。

在事故發生後，包括一些董事在內的捷運官員表示，在考慮相關新的政策或加強對未裝箱寵物禁令的執行管理，同時也在等待和了解意外發生的具體細節。