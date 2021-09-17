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中秋將至 布里德訪金山華埠買月餅

記者李晗 / 舊金山報導
市長布里德看著不同的月餅、糕點。（記者李晗 / 攝影）
市長布里德看著不同的月餅、糕點。（記者李晗 / 攝影）

中秋佳節將至，舊金山市長布里德（London Breed）16日到訪華埠的永興餅家購買月餅和糕點。疫情之後小商業大受打擊，布里德此番行程也身體力行支持本地小商業。

9月以來，布里德多次公開到訪舊金山華埠，包括出席中秋街會開幕儀式，華埠安全夜，中華總會館總董交接等活動。

購買月餅的行程中，布里德也特別與中文傳媒記者會面，回答提問。她指出，周二剛剛過去的州長罷免選舉，證明了大家選擇相信科學防疫，並且盛讚亞裔社區在防疫上的出色表現。至於罷免選舉花費了超過2億元的政府支出，她形容這像是「犯罪」（criminal），因為這部分錢可以用在其他更有用的方面上。

近期傳媒廣泛報導的舊金山的一個付錢給潛在罪犯、讓他們不要開槍、犯罪的項目，引起全國關注。這個項目名叫「夢想守護者」（The Dream Keeper），預期10月開始啟動，將面相十個人展開試點，一個月支付他們每人300元，力圖減少槍擊犯罪。

布里德也特別澄清，項目並非是外界傳媒所形容的「付錢讓你不要犯罪」那樣。她說，許多有犯罪前科的人士，在監獄中獲釋之後，往往在經濟上掙扎，無法順利回歸社會正途，而是繼續回到街頭犯罪。她指出這個項目就是一個「激勵」，如果這些有前科的人士表現良好，比如按時與執法機關見面匯報，參與學校學習，就能夠獲得這些現金資助。

此外，政界早已盛傳多時布里德將會委任華裔加州議員邱信福（David Chiu）出任舊金山的市府律師（City Attorney）。這將會是舊金山政壇的一項重大人事變動，也將掀起2022年的選舉大戰。針對任命人選，布里德表示仍然未有明確表態，而是說邱信福的確是她考慮的人選之一。

市長布里德與店主陳永興（右）、太太（左）合影。（記者李晗 / 攝影）
市長布里德與店主陳永興（右）、太太（左）合影。（記者李晗 / 攝影）

舊金山 華埠 防疫

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