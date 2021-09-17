安樂居歡慶50周年 市長布里德讚長者依靠

市長布里德（中）頒發賀狀給安樂居的董事會主席Kevin Gerber（左）與行政主任李美莉（右）。（記者李晗 / 攝影）

在灣區 扎根服務半世紀、服務長者的非盈利機構安樂居（On Lok Lifeways），今年迎來了50歲的生日。9月16日，安樂居的管理層代表與舊金山 市長布里德（London Breed）一起在市政廳門口，歡慶機構成立50周年。

安樂居一直是不少華裔 長者們在生活上的依靠。這間非盈利機構的成立初衷，也是為了照顧華裔長者的文化需求，讓華裔老年人能夠在自己熟悉的語言、生活習慣中，獲得充實、滿意的晚年生活。

市長布里德說，安樂居對於長者而言非常重要，不單單是機構對長者們日常醫療飲食提供服務，同時也為長者們提供「社交生活」。她舉例自己的外祖母就曾經患上失智症，而安樂居的項目就能夠幫助外祖母與外界溝通，獲得幫助。她認為這對於長者而言相當重要。

「長者全面護理計畫」（PACE）作為安樂居的品牌項目，重在貼身定制的生活計畫。安樂居並不是老人院，不會有人過夜居住，但是在白天的活動當中，也相當足夠豐富，讓長者們能夠獲得社交、鍛煉的滿足。這些社交、社會外出的活動，也成為了長者們相互交流、融入主流的重要方式。

安樂居的行政主任李美莉（Grace Li）表示，對於安樂居的50歲生日感到非常驕傲。她形容50年前創辦人的遠見，就是讓長者能夠在自己熟悉的社區中安享晚年。在1960年代，當時在灣區並沒有太多面相華裔長者、少數族裔的全方位老年人服務機構。因此1970年代早期，安樂居成立。當時機構秉持著長者應可以帶著尊嚴、在熟悉的家庭環境中樂享晚年的信念，讓移民家庭能夠兼顧自身文化特質，也能融入主流社區，實現愉快的晚年願景。

安樂居的宗旨也都體現在他們的名稱當中。On Lok就是安樂的粵語發音，安樂居意味著和平、安樂的居所，恰恰就是機構一直在為社區長者所做的服務。

布里德也特別向安樂居發出賀狀，同時舊金山市政廳大樓也會在當天晚間以橙色和綠色的顏色來亮燈，即安樂居標誌的色彩，以表彰機構的貢獻。