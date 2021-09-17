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深陷腐敗醜聞 舊金山樓宇局將改革

記者李晗 / 舊金山報導
深陷醜聞的舊金山樓宇局將改革。（本報檔案照片）
深陷醜聞的舊金山樓宇局將改革。（本報檔案照片）

去年舊金山政壇掀起腐敗醜聞，重挫市府聲譽。其中舊金山樓宇局就是深陷醜聞的市府部門之一，時任華裔局長許子湯（Tom Hui）更是黯然辭職。經過多輪審查之後，樓宇局也將會全面改革。

9月16日，舊金山市長布里德（London Breed）發佈行政令，指揮樓宇局的各項改革方向。她說，每個市政府部門在日常運作，都必須堅持最高標準的「誠信」和「透明度」，而且所有市政府員工，都必須在工作中遵守最高的道德標準。

2020年時市府律師宣佈調查時任樓宇局長許子湯。根據當時市府律師的說法，許子湯捲入涉腐敗行為，包括為華埠商界人士黃永樂提供便利（preferential treatment），發放樓宇局的許可等，以及為親屬找工作等。如今主計長辦公室的調查也發現，許子湯「很少強調組織責任和道德問責」，而是專注於快速處理樓宇的許可證，導致「嚴重違反道德」。

本次改革的具體內容包括，加強對市府員工、公眾宣傳舊金山「舉報人計畫」（Whistleblower program）的信息，推動對可疑行為的報告；改進審查和檢查樓宇程序中可能存在的違規行為；加強員工培訓，了解財務披露和申報利益衝突等。

此外，改革也注重科技系統上的更新。局方也將更新許可證跟蹤系統（PTS）等，以減少欺詐和幕後操控的機會；局方要與主計長辦公室和第三方機構進行匯報與分析，對不合規的建築、施工進行處罰等。

舊金山 工作 華埠

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