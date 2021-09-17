白蘭社區基金晚宴 供6亞裔助學金

布里德市長及眾多來賓出席白蘭基金會年度晚宴。（記者李怡╱攝影）

白蘭社區基金於16日晚在海悅匯戶外平台舉辦年度晚宴。基金會回顧其2021年的工作，並宣布2021年度白蘭紀念助學金的六名獲獎者。此外，晚宴特為計畫於2022年竣工的華埠 白蘭站的通車舉杯慶祝。

加州眾議員邱信福、舊金山 市長布里德、德利市市長馬納羅（Juslyn Manalo）、前舊金山勃朗（Willie Brown）、白蘭社區基金主席法官黃正凱等市府官員、舊金山市議員、社區領袖和多位白蘭生前好友出席了晚宴。

舊金山僑領白蘭1947年生於湖南，分別在澳門和香港長大，隨後赴美求學。 1970年之後，她活躍於舊金山華埠和政界社區，生前曾是英文報紙「舊金山紀事報」的首位亞裔 女性記者。隨後她擔任中華總商會的顧問，與主流政界關係密切，在海外华侨界影響力頗大。

白蘭社區基金成立於2017年，為紀念已故華人社區領袖白蘭。基金會主要目的為延續白蘭不辭勞苦為社區爭取權益的精神，基金會至今已撥出超過55萬元，為華埠多個社區機構提供額外援助，從經濟、民生、教育、公共健康、社區歷史等方面鞏固華埠社區。白蘭紀念助學金至今亦已頒發超過10萬元給予22位傑出亞裔學生。

白蘭社區基金表示：「基金會繼續秉承創立助學金的宗旨，幫助培育下一代有志投身社會或社區工作的學生，給予學費支援，使他們有機會跟白蘭一樣，作為一位移民，透過學習及自我力量打破常規，帶領社區。」

在晚宴現場，布里德市長表示，「感謝各位一直以來支持白蘭社區基金，這也是對白蘭和她個人的魅力與精神的緬懷和紀念」。

白蘭熱愛並支持為下一代提供獎學金，本年度共計支持了六位亞裔大學生。布里德說：「真的要感謝那些繼承她的精神的親密朋友門，才得以讓亞裔社區在舊金山這個城市無比的團結友愛互助的在一起」。

與會來賓為白蘭社區基金會的建設大力捐贈，並對華埠社區建設和亞裔文化的傳承給予鼓勵和厚望。在熱烈氣氛中，大家共同舉杯為計畫2022年竣工的華埠白蘭站而慶祝。