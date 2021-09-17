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聖荷西便衣警國殤日射殺平民 檢方排除犯罪指控

記者王子涵／聖荷西報導
超過100名居民周三傍晚在聖荷西警察局以及市政廳門口舉行遊行示威，控訴警察局的執法暴力行為。（推特截圖）
超過100名居民周三傍晚在聖荷西警察局以及市政廳門口舉行遊行示威，控訴警察局的執法暴力行為。（推特截圖）

聖荷西警察局便衣警探巴薩（Anthony Baza）在今年國殤日(Memorial Day)夜晚，與當地居民斯坦利（Demetrius Stanley ）發生槍戰。槍戰中斯坦利身中兩槍後死亡。該事件迅速引起當地居民強烈的反響，超過100名居民15日晚在聖荷西警察局以及市政廳門口舉行遊行示威，控訴警察局的執法暴力行為。但是聖克拉拉縣地檢處辦公室16日發表調查報告，排除了巴薩警官的犯罪指控。

國殤日5月31日當晚，警官巴薩身著便衣正在執行日常的巡視行動。然而當他接近斯坦李家中未註冊的汽車時，被斯坦李和他的家人發現。由於未身著警察制服，巴薩的行為被斯坦利理解為有人在試圖偷竊。斯坦利母親所聘請的民權律師波特（Adante Pointer）聲稱，斯坦利處於保護家人的目的，拿出了武器出門進行檢查。

此時，警官巴薩正坐在車中，並未發現正在靠近的斯坦利。聖縣地檢處官員貝克（Rob Baker）在報告中寫道，斯坦利打開車門後，巴薩警官注意到他手持一把裝滿彈藥的半自動手槍，在那一瞬間，他除了射擊斯坦利保護自己的生命以外，沒有其他更明智的選擇。

案件的爭議點在於，當警官巴薩看到斯坦利後，有沒有第一時間宣告自己警察的身分。波特說：「在那一個具有爭議的瞬間，警察的正常反應應該是宣告自己的身分，讓事件緩和下來。而不是像巴薩警員做的那樣，繼續他的愚蠢笨拙的行動」。

在警察局最初的報告中描述道，在最初二人對峙的時候，由於事件發展過快，從而導致巴薩警官沒有時間宣告自己的身分。而這一段描述在周四公布的檢察官辦公室報告中被更改。報告中指出，從監控攝像中看到，巴薩警官說：「趕緊離開這裡，警察！」幾乎是同一時間，他向斯坦利射擊了四次，其中兩枚子彈命中了他。

該事件引發當地居民的集體抗議，由於涉及到該事件的兩名警員都沒有打開執法攝像頭，警局仍會就此事展開更全面的調查。

警察 波特 聖荷西

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