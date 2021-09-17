女性創意人告Pinterest共同創辦人 稱未獲應有報酬

Pinterest於2019年4月在紐約證交所上市。不過，公司接連面臨有關性別歧視訴訟。(Getty Images)

根據原告女性專業創意人士馬丁尼茲(Christine Martinez )日前在阿拉米達縣高等法院提出訴訟，指她的創意是價值數十億元圖片分享社交網站「Pinterest」的核心，但公司即使在上市之後，也從未讓她獲得應有的報酬。

馬丁尼茲控告Pinterest公司兩名共同創辦人希爾柏曼(Ben Silbermann)及夏瑞(Paul Sciarra)違反合約、竊取創意、不當獲利與不公平商業行為。

Pinterest公司並未立即對此做出回應。

被描述為創意總監、數位行銷與社交媒體專業創意人士的馬丁尼茲聲稱，公司許多「核心組織概念」(Core organizing concepts)關於如何組織、策畫及個人化網站體驗，都來自於她的創意。根據訴訟，將圖像組織轉換成數位化、可分享的社交媒體，是來自馬丁尼茲的想法。希爾柏曼的專業是技術；夏瑞的背景則是財務，第三位共同創辦人夏普 (Evan Sharp)的專長則著重在電腦編程。

訴訟內容指出，三名男性共同創辦人將Pinterest成功歸於自己，並未強調身為女性的馬丁尼茲、其所貢獻的創意與核心組織概念。

訴訟內容稱，儘管產業人士對Pinterest公司於2019年4月公開上市表示祝賀，但馬丁尼茲並未獲得任何回報。然而，一旦股票開始交易，希爾柏曼與夏瑞所持股份卻價值超過10億元。馬丁尼茲從未被要求簽署任何關於他們業務關係的正式文件，並將她描述為「對一家資金充足科技初創公司的業務，了解甚少。」

馬丁尼茲向公司共同創辦人提告並尋求損害賠償，包括因她的貢獻而所應得的報酬。

此次並非這家舊金山 公司首次面臨法律危機。去年12月，公司支付超過2000萬元和解由前營運長布勞爾(Francoise Brougher)提出的性別歧視 訴訟。布勞爾在社交媒體「Medium」發文指出，Pinterest執行長希爾柏曼創造一種由公司男性高層組成的孤立文化、不鼓勵反對聲音，布勞爾也認為自己被其他主管貶低。

╱