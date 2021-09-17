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囤二手衣潮引爭議 恐衝擊賴以為生者

記者王子涵／聖荷西報導
二手衣潮流的出現，可能會對真正依賴廉價商品生活的家庭造成傷害。（推特截圖）
二手衣潮流的出現，可能會對真正依賴廉價商品生活的家庭造成傷害。（推特截圖）

短視頻平台Tiktok早已成為年輕人追求時尚與當下潮流的一個聚集地，然而最近大火的購買二手衣潮流，卻讓公眾對當代年輕人的時尚選擇從道德的角度產生質疑。這個話題主要是由Z世代（指在1995-2009年出生的年輕人）發起，並迅速在包括Youtube、Tiktok等視頻平台走紅。聖荷西州立大學哲學教授吉丁斯（Janet Giddings）近日接受採訪，談到這一社會現象背後的成因及影響。

吉丁斯表示，囤積二手衣是由社交媒體所引起的道德問題。「他們根本不需要這麼多的衣服。這和穿衣搭配沒有關係。而是過度癡迷於社交媒體，沉醉於被喜愛認同，以及有所歸屬的感覺。」

根據一家時尚潮流網站數據分析，不同於老一輩，Z世代以及更年輕的人們比起品牌效應，更注重衣服是否屬於當下潮流。積極的一面是，二手衣的設計充滿了復古的元素，這些可以幫助年輕人在Tiktok上引領潮流。但是長遠來看，這一行為卻是和貧窮問題密不可分。

根據2018年7月時代周刊的報道，19世紀末20世紀初的美國，穿著二手衣服會被社會認為是一種恥辱的行為。然後到了1920年代，二手店逐步成為了連鎖商店。二手衣也不再是貧窮的象徵，觀念的轉變是由於一些富人可以在二手店找到便宜且時尚的衣服單品，然而其他人卻無法做到。

聖荷西州大化學系新生內里奧（Diana Recinos-Nerio）說：「我經常看見一些時尚博主，儘管他們從穿衣上很明顯屬於富人，但是他們會去一些低收入社區的廉價二手店，購買衣服。」他表示，這些時尚博主通常會將淘來的二手衣以很高的價格專賣出去。

吉丁斯表示，Tiktok可能是一個很好的通過短視頻來實現人與人之間互動、學習的工具，但是對於那些依賴二手店生活的人們，他們就會少了許多生活上來源。」

根據2月25日彭博社的文章，一男子曾買下600雙鞋放置於倉庫中，並漲價100元專賣。事實上，二手衣潮以及倒賣行為導致一些特定物品價格高攀並且庫存緊張。

專家指出，Tiktok並非不良平台。但是它能夠輕鬆地製造一個潮流，比如二手衣潮，從而讓那些真正依賴這些資源的家庭苦不堪言。

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