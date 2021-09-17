Google村交易 炒高聖荷西房價 自來水公司原址已漲2倍

Google提案在聖荷西市中心西部建設新Google西村社區，包含有辦公大樓、住家、商店、餐廳、旅館設施、公園、娛樂中心與文化交流圈。(截取電視畫面)

Google 公司在聖荷西 市中心西部提案建設新Google西村社區、大手筆收購土地物業，也推動了當地物業市值上漲。根據聖他克拉拉縣公共紀錄顯示，目前由Google所擁有的自來水公司(Water Company)原址，物業價值已比被Google收購前價格，漲價兩倍以上。

Google計畫開發一個超越以往由交通為導向的社區，在聖荷西市中心新設Google村將包含有辦公大樓、住家、商店、餐廳、旅館設施、公園、娛樂中心與文化交流圈。「市中心西村」(Downtown West)是Google社區的名稱，地點位在靠近聖荷西SAP中心與Diridon火車站。

為了獲得Google新社區所需範圍土地，Google也收購了聖荷西市中心一整排的辦公室大樓、工業用地、商用物業、停車場、住宅區塊與空置物業。土地物業購置計畫開始於2016年12月，Google當時最先買進位在South Montgomery街上的一家舊電話公司與麵包烘培樓宇。

根據正式文件紀錄，Google已耗資至少4.59億元收購聖荷西物業。不過，Google實際上投入金額已超過這個金額。

根據自來水公司含括14個土地區塊的價值估算，Google在市中心西村土地物業投資 金額已超過5億元。估算來自聖縣官員對Google單筆收購物業後的審查估價，土地位在West Santa Clara 街與Delmas大道交口附近，為自來水公司原址，其中還包括一個大型露天平面停車場，以及位在374 W. Santa Clara St.、歷史悠久的聖荷西自來水公司(San Jose Water Co.)大樓。

為了建立Google西村社區，Google除了收購自來水公司物業外，也收購聖荷西市中心住房，直接推動當地房地產價值上漲。2020年初，Google支付280萬買進聖荷西地址為311、313 N. Montgomery St.住宅區，當時售價已是賣方於2018年支付105萬元買價的2.7倍。此外，在Google收購位在145 S. Montgomery St.的電話公司之後，該筆物業已飆漲至4870萬元。