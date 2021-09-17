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提升形象 10月華僑節將表彰傑出華人

記者李晗 / 舊金山報導
中華總會館與中華慧妍總會將會在10月時聯合主辦華僑節慶祝活動。（記者李晗/ 攝影）
中華總會館與中華慧妍總會將會在10月時聯合主辦華僑節慶祝活動。（記者李晗/ 攝影）

舊金山中華總會館與中華慧妍總會將會在10月時聯合主辦華僑節慶祝活動，屆時也將會表彰三至五位傑出華人代表。

今年的華僑節是第69屆。因為去年疫情問題沒有舉辦活動，因此今年的活動將會是68屆和69屆合辦。9月15日，中華總會館總董朱汝湛，中華慧妍總會共同創辦人與大會主席李人芝，會長徐蘭英等僑界領袖出席活動。

據悉2020年的表彰名單中確定了三人，包括璩以中，朱陸儀輝，解冰。2021年名單包括梁林靜宇，劉源凱，陳永興，張建清。

會長徐蘭英說，推薦傑出華人就是要讓華人社區能夠在主流社會中慢慢提升形象。「我們要的不是名聲，我們要的是一種精神，符合中國人的精神，要和美國主流社會有一個溝通的精神。」她說。

大會主席李人芝說，每年的活動都會讓大家提前推薦名單，現在提名截止了，會再討論公佈。華僑節始於1952年10月21日。在每年10月的慶祝活動中表揚海外傑出華人，樹立海外華人正面形象，弘揚海外華僑華人艱苦創業、愛國愛鄉的精神，從而把廣大海外僑胞團結起來，並期許及鼓勵新一代華僑青年能積極參與僑團各類公益活動。

今年的慶祝午宴活動，定於10月16日中午11時30分舉行，地址是華埠康年酒家（631 Grant Ave）。想要參與的社團，可以聯繫415-806-5300，或者415-225-9686。請於9月28日之前聯絡，以便編席。

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