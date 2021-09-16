住房不足怪移民？薩拉度加都市委員涉歧視 自行請辭
薩拉度加都市委員詹森（Cheriel Jensen）日前在寫給灣區都會交通委員會的信中，為表達薩拉度加無須被強迫新建新住房配額的立場，竟在信中稱「四成的薩拉度加市民是在外國出生、45%的市民在家不說英文，顯示薩拉度加是滿足為美國以外住房需求。」包括薩拉度加市長、華人移民趙嬿等多名薩拉度加的民選官員與社區領袖都表達強烈抗議。趙嬿15日中午向本報證實，詹森已經請辭都市規畫委員會委員的職務。
薩拉度加是北加州富人區之一，依照地產網站Redfin的估計，薩拉度加中位數房價約為330萬元。
依照詹森在該引起爭議的信件寫道，薩拉度加住房數量的無需被強迫成長，畢竟薩拉度加的出生率很低，同時相較於人口老化的情況，薩拉度加本身沒有自己產生的住房需求。她又近一步稱，依據2015年到2019年的調查顯示，薩拉度加有40.1%的市民是外國出生，而且在家不講英文，可見薩拉度加的住房是在滿足外國的需求，「為什麼我們要為了滿足外國的需求，而改變我們的社區、讓我們的水資源有可能面臨（不足）的危險？」
該信件引發許多人士的不滿，包括移民社區與主流都有反彈的聲音。市長趙嬿就指出，她自己本身也是移民，而且市議會中包括市長與副市長五席，有三席都是這種定義下所謂的「外國人」。詹森的說法非常不恰當且令人憤怒，「我們是在討論住房問題的解決方案，不應該把住房不足的原因歸咎給移民。」
薩拉度加前市長朱淑玲也是華人移民，她更氣憤地表示：「我也不是在美國生的。不在美國出生怎麼了嗎？」詹森這種說法是「標標準準的『仇外心理（xenophobia）』，我們完全無法接受。」
擔任洛斯蓋圖─薩拉度加高中學區（Los Gatos-Saratoga Union High School District） 學區委員多年的張琛（Cynthia Chang）則表示，即使詹森已經辭職，但大家還是會於15晚上的市議會中登記發言，反對仇外、歧視移民的言論，「我們要送一個strong message！」
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