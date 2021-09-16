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荷姆斯案關鍵吹哨人作證：Theranos血液檢測科技不可行

記者王子涵／聖荷西報導
圖為荷姆斯在法庭上。(Getty Images)
圖為荷姆斯在法庭上。(Getty Images)

對於前Theranos公司創辦人荷姆斯（Elizabeth Holmes）詐騙案的庭審進入到第三天，聖荷西聯邦法庭在14日至15日的庭審傳喚了本案關鍵吹哨人，前Theranos實驗室助理張女士（Erika Cheung）。張女士在2013年至2014年曾在荷姆斯經營的Theranos公司工作，隨後她向美國醫療保險和醫療補助中心提交了一份關於Theranos實驗室測試結果有誤的報告。在14日的庭審中，她向法官及陪審團指出：「Theranos的血液檢測科技是不可行的。」

張女士表示，在畢業後，她拒絕了很多其他的工作機會，來到Theranos公司。她说：「作為女性，可以在科技產業如此成功，我徹底被她迷住了」。她補充道：「她是一個能言善道，有很強意志力的人。」

但是當張女士對於實驗室結果提出質疑時，荷姆斯的回應讓她的迷戀很快褪去。張女士稱，荷姆斯曾要求她刪除一些異常的數據以保證產品可以通過質量檢測。

Theranos公司曾號召公司員工捐出自己的血液用於驗血儀器的開發，公司會以一定的現金或是股票進行獎勵，張女士也是其中一員。她的血液被代號「愛迪生」的驗血儀器檢測出缺乏維生素D。然而在傳統的測試中，她根本沒有這樣的問題。

「愛迪生」驗血儀器號稱可以提供90項血液檢測。然而張女士表示，儀器僅可以完成小部分的檢測，其他的檢測只能通過常規的血液分析儀完成。「當我處理病人的血樣時，我感到很不舒服」。

在15日的庭審中，張女士補充道：「常規實驗室對於甲狀腺、癌症的篩選失敗率通常低於1%。而在這裡，通常50%的甲狀腺疾病都不會被檢測出來」。

張女士的供詞還將矛頭引向了本案的另一名主角，Theranos前總裁、荷姆斯前男友波瓦尼（sunny balwani）。她作證說，波瓦尼曾把自己叫到他的辦公室，威脅她稱：如果你還想在Theranos工作，那麼就「不要問問題」。

波瓦尼的態度更加證實了張女士的懷疑，即「Theranos公司的問題不是處在硬件上，而是人」。她隨即告訴了同事舒茲（Tyler Shultz）。後者也是Theranos公司董事會成員、前國務卿老舒茲的孫子。在經過兩個人一番驗證調查後，舒茲在一封郵件中寫到：「實驗數據大部分都是噪音」。

儘管證據都指向Theranos公司涉嫌欺詐行為，荷姆斯的律師韋德（Lance Wade）卻試圖將公司掌門人荷姆斯與實驗室的運營畫清界限，他表示，實驗室是由荷姆斯和波瓦尼共同監督的。然而後者在兩人戀愛關係中，有對荷姆斯虐待和脅迫的行為。

韋德表示，他懷疑張女士證詞的權威性。他質疑張女士作為一名底層員工，是不可能和荷姆斯有過多的往來的。

荷姆斯和她的媽媽共同走進聖荷西聯邦法庭。（記者王子涵╱攝影）
荷姆斯和她的媽媽共同走進聖荷西聯邦法庭。（記者王子涵╱攝影）

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