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艾德：輸掉這場戰鬥 但正在贏得這場戰爭

編譯組／加州15日電
艾德向支持者表示，他的競選正在改變加州的運作方式。(Getty Images)
艾德向支持者表示，他的競選正在改變加州的運作方式。(Getty Images)

儘管周二(15日)罷免加州州長紐森的努力失敗了，但主要的共和黨候選人艾德(Larry Elder)在科斯塔梅薩的集會上告訴支持者，他的競選影響力如此之大，以至於正在改變加州的運作方式。

「我們可能輸掉了這場戰鬥，但我們正在贏得這場戰爭」，這位保守派電台主持人告訴數百名支持者。 「我們現在正在迫使他們做得更好。他們現在以前所未有的方式傾聽」。

支持者仍然樂觀並反復為他歡呼，有些人表示他們希望這位69歲的老人能在明年再與紐森競爭。 但是艾德在這個問題上保持低調。

「請繼續關注」，他在35分鐘的即興演講結束時這樣說道。在剛過去的罷免選舉中，他向州政府提出了一連串訴求，包括住房成本、公立學校、山火、供水和電力基礎設施不足、商業環境和稅收，並將大部分責任歸咎於現任州長紐森。

艾德表示，他想不出紐森在過去兩年裡做過的任何事情，足以讓他應該再多留任一天。

雖然他之前曾談到選舉舞弊的可能性，但艾德在周二晚上的演講中沒有提到選舉違規行為。而是花了大量時間在種族主義以及民主黨如何虛誇等問題上。

身為非裔的艾德說：「我們已經到了根據我們性格的內容來評判我們的地步，而不是我們的膚色」，他並強調，「系統性種族主義不是問題」。

艾德表示，他在政治上的努力還沒有結束，「我是一個團結者。 我們要把這個國家團結在一起」。

紐森 加州 種族主義

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