舊金山的下一棟摩天樓 2022年破土動工

瑰麗酒店的入口位於霍華德街550號，占地15層，圖為建築效果圖。(美聯社)

舊金山 的下一棟主要摩天大樓，一座61層的混合用途塔樓，計畫在Transbay區的550 Howard St.建造，並將於明年第一季度破土動工，其中包括擁有180間客房的豪華瑰麗酒店。

這座800英尺的塔樓由Pelli Clarke Pelli設計，與設計相鄰的Salesforce Tower的建築師相同，將總面積達110萬平方英尺，包括約25萬平方英尺的辦公空間、170套公寓和7萬9000平方英尺的開發商說，共享便利空間。

該項目的瑰麗酒店部分將占據15層樓，配備大量高端花哨設施，使該品牌位於帕洛阿爾託的Rosewood Sand Hill酒店每晚收費在1000至1300美元之間。一個小型游泳池、水療中心、室內/室外餐廳、活動空間、糕點店和名為莊園俱樂部的東西，根據新聞稿，該品牌的「標誌性私人休息室概念」。

瑰麗酒店集團首席執行官Sonia Cheng稱舊金山是「瑰麗品牌的理想目的地」，她說，雖然在該市現有的許多高聳玻璃塔空置的情況下，繪製新的高聳玻璃塔的細節感覺不協調，但房地產開發商即使不樂觀也無濟於事。這座塔將需要兩年半的時間才能建成，酒店的擴建計畫將於2026年晚些時候完工。

考慮到最初致力於辦公空間的租戶Salesforce由於大流行帶來的遠程工作增加而退出交易，開始建設的承諾尤其大膽。這座806英尺的塔樓將成為該市第四高的建築。

資深酒店顧問里克·斯威格（Rick Swig）表示，在疫情爆發之前，舊金山的酒店房間短缺，之後仍有可能出現這種情況，假設莫斯康會議中心將再次熙熙攘攘，遊客再次在鮑威爾街電纜前排隊汽車轉盤。明年將開業的唯一一家新酒店是Line，這是一家位於950 Market St的精品酒店，擁有232間客房。根據美國 酒店協會7月的報告，舊金山的酒店市場是全美反彈最慢的市場之一，其每間可用房間的收入從2019年5月的203美元下降到62美元，下降了70%。

該市最大的兩家酒店，位於聯合廣場附近的擁有1024間客房的舊金山希爾頓公園55號酒店，和有1921間客房的希爾頓聯合廣場酒店——都關閉了一年多，今年早些時候重新開業。執行董事Andrew Robinson表示，該酒店將為 Salesforce Park帶來更多的人流量，並將為占該地區30%單元的經濟適用房的居民創造高質量的就業 機會。