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疫情期間租車位給Tesla 灣區捷運賺逾40萬

編譯組╱灣區電
Tesla佛利蒙車廠新車生產源源不斷，造成廠內數千員工停車一位難求。為解決員工停車問題，Tesla不得不租用附近捷運Warm Springs站停車場。(美聯社)
Tesla佛利蒙車廠新車生產源源不斷，造成廠內數千員工停車一位難求。為解決員工停車問題，Tesla不得不租用附近捷運Warm Springs站停車場。(美聯社)

電動車大廠Tesla 佛利蒙車廠新車生產源源不斷，造成廠內數千員工停車一位難求。Tesla為解決員工停車問題，只得向附近的灣區捷運(BART)求救。BART發言人艾利森 (James Allison)表示 ，Tesla今年大部分時間於車廠附近的灣區捷運Warm Springs站停車場租用數百個停車位，以供Tesla員工、顧客使用。截至今年9月為止，BART已從Tesla 賺到43萬3000元以上的停車費。

事實上對BART而言，與Tesla簽下這個停車協議大有好處。佛利蒙的Warm Springs站停車場約有2100個停車位，新冠疫情前，每個工作日整個停車場都停滿了車子，然而根據今年年初BART理事會的一項備忘錄，疫情爆發後，Warm Springs 站的停車場一片空蕩蕩。

艾利森說，Tesla主動向捷運局提出租用車位要求。Tesla曾向佛利蒙市府提出申請，希望在其佛利蒙車廠後面的碎石地停車場增設停車位，可是這顯然仍不敷員工需求，主要原因是Tesla不斷增聘員工。

根據Tesla與捷運局簽訂合約，佛利蒙Warm Springs捷運站停車場將設定五個Tesla員工專用停車區，Tesla的員工與顧客可將車子停在這五個特定停車區。

Tesla佛利蒙車廠另外專設接駁車，從破曉時刻到夜間9時，接送員工來回往返Warm Springs站停車場與Tesla車廠。許多員工表示，這比停在車廠方便許多，因為要想在車廠附近停車困難重重，反而消耗更多時間與精力。

BART從今年2月初起，在其Warm Springs站的停車場專設五個停車區，為Tesla保留了500個停車位。今年6月，BART將Tesla專用停車位擴充到900個，約佔停車位總數43%。

一般使用Warm Springs 捷運站停車位的乘客，每月停車費用為105元。Tesla從今年2月到4月向BART租用500個停車位，每個月停車費用為2萬6250元。捷運局給予Tesla五折優惠。

艾利森說，從今年5月到7月，Tesla 再得到享有折扣優待，可是這種優惠到今年8月1日為止，從那個時候開始，Tesla 每個月租用900個車位，月租為9萬4500元。

Tesla 佛利蒙車廠附近也有許多Tesla 電動車製造業的附屬工廠。有些在Kato 路的工廠員工表示，上班地點附近停車非常困難，有的時候必須停在道路一旁泥地，泥地上曾經停滿了遊民居住的廂型車。

目前BART工作日期間的乘客數量約只有新冠疫情前的25%。艾利森表示，今年8月間在佛利蒙Warm Springs 捷運站搭車的乘客，平均每個工作日約只有507名乘客。Warm Springs 站要恢復到疫情前情景，可能還需要經年累月的時間。

Tesla 捷運 疫情

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