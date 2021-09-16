聯邦裁定 非法大麻農場供水不能斷

法院裁定，西斯邱縣不能禁止供水給當地苗族大麻農場。西縣當地有許多苗族居民。(圖取自臉書)

聯邦法官裁定，北加州縣府官員不能禁止供水給當地非法種族大麻 的苗族大麻農場，表示這種做法引發有關種族歧視 「嚴重問題」(serious questions)，導致種植者沒有飲用水、洗澡與種植食物的水源。

美國地方法院首席法官穆勒(Kimberly J. Mueller)日前頒布臨時禁令，反對西斯邱縣(Siskiyou County)禁止運水給在舊金山以北約300英里的大泉(Big Springs)沙斯達山坡地區(Mount Shasta Vista subdivision)苗族農夫非法種植大麻。

法官在裁決中寫道，若沒有禁令，原告與沙斯達山坡苗族社區其他成員將可能無水用以提供他們的基本需求，將可能失去更多植物與家畜。她指出，原告對他們免受種族歧視的憲法權利，提出嚴重質疑。

穆勒法官的禁令由「沙加緬度蜂報」報導，並且立即生效，將持續維持有效，直至苗族社區針對切斷非法大麻種植供水限令的聯邦訴訟結束。苗族社區認為，這些禁水是出自種族動機並侵犯他們的公民權利。當局估算，在大泉地區約有5000-6000個溫室種植大麻，有多達4000-8000人負責照料，其中大部分是苗族與過去5年搬到當地的華裔移民後代。

休閒大麻於2018年在加州合法化，但是非法市場持續蓬勃發展。種植、加工處理或銷售大麻需要執照，業主必須繳稅。非法經營者則無須支付這些成本。合法業者表示，他們遭受削價競爭，已敦促當局打擊非法。西斯邱縣府官員今年春天批准了禁止未經許可出售井水，並禁止在通往分區道路上駕駛運水車的法令，導因於居民抱怨大麻溫室擴建、導致當地水井乾枯、暴力犯罪 增加。

雖然法官裁定縣府不能禁止供水給當地苗族大麻農場，但保留了一項縣令，禁止出售專門用於非法種植大麻的井水。穆勒指出，縣府的確提出一個具有說服力的事例，就是犯罪率正在上升。在非法種植大麻之前，西斯邱縣幾乎沒有槍枝暴力犯罪案件。