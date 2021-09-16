報警想抓賊「意外揪藏大批槍械」 金寶居民獲表揚

金寶市居民馬梅多夫舉報犯罪線索，獲聖縣地檢處表揚。(KPIX 5電視新聞截圖)

金寶市汽車經銷商馬梅多夫（Farukh Mamedov）因連夜撥打911電話，致使嫌犯馬丁斯（Wesley Charles Martines）被捕而受到表彰。當局稱在這名洛斯蓋圖男子駕駛著的車內發現大量武器，以及包含仇恨意念及詳盡的有條不紊的綁架搶劫計畫的日記。

7月9日清晨，馬梅多夫發現一個他認為是小偷的人，在位於East Sunnyoaks大道他的公司附近窺視車輛和儲藏室，他隨即打電話報告了金寶警方。這個電話促使警員巴克維奇(Scott Buckovic)和布蘭寧(Bonnie Brannen)在該地區攔下一輛皮卡車。這兩位警員和警探萊茨（Maggie Leitz）隨即搜查了馬丁斯駕駛的卡車。

法庭文件顯示，搜查中發現了一個管狀炸彈的部件、兩支裝有消音器和先進的瞄準鏡、瞄準器的步槍、帶有防步槍鍍層的防彈衣和塞滿裝滿步槍彈夾和投擲刀的口袋，以及幾個大容量步槍彈夾。

在車上和後來對他家的搜查中發現的日記裡，表述有支持反伊斯蘭和反猶太主義的立場，並記錄了「在整個灣區 和北加州 的具體地點實施各種槍擊 、搶劫、盜竊、偷竊、綁架、勒索和非法監禁的計畫」，描述了地點和逃跑路線的手繪地圖，實施各種犯罪的分步計畫，以及使用大威力槍支、彈藥和爆炸物的計畫。

15日在金寶市政廳舉行的頒獎儀式上，馬梅多夫被授予聖他克拉拉縣地檢處辦公室的服務勛章。三名警官也都受到了表彰。在座的有5月26日在聖荷西VTA火車站發生的大規模槍擊事件的九名受害者中的兩名家屬。

「我們無法想象，如果馬梅多夫先生沒有在他的智能手機上撥打三個號碼，而只是聳聳肩上床睡覺，這個人會做些什麽」，聖他克拉拉縣檢察長羅森（Jeff Rosen）說，「很可能因為馬梅多夫，有人得以免遭毀滅性的悲痛」。

馬丁斯被關押在Elmwood男子監獄，不得保釋，並被指控犯有八項重罪，包括持有攻擊性武器、消音器、非法毒品和管道炸彈材料。