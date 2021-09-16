DNA鑑識助攻 偵破灣區47年謀殺懸案

DNA識別協助灣區47年前謀殺懸案偵破。嫌犯格魯特被判一級謀殺罪。(圖由聖縣警長辦公室提供)

一名灣區男子1974年勒死前史丹福體育主任泰勒(Chuck Taylor)的21歲女兒珍妮特(Janet Taylor)，15日被判一級謀殺罪。聖馬刁縣陪審團日前用不到一小時的時間，就定罪嫌犯格魯特(John Arthur Getreu)，他曾是史丹福醫院員工、涉嫌珍妮特謀殺案。負責此案檢察官 透露，此案關鍵證據是格魯特的DNA 。

1974年3月24日，是社區學院學生珍妮特最後一次出現，她在史丹福大學 校園西邊的Juniper Serra大道附近搭便車。她的屍體於隔日上午被一名卡車司機在沙丘路(Sand Hill Road)發現。

根據檢察官斯托夫(Josh Stauffer)的說法，格魯特被逮捕與定罪，與1973年2月在同一地區發生類似謀殺案有關。兩起案件的DNA判讀識別符合。1973年謀殺案被害人是21歲史丹福研究生波樂芙(Leslie Perlov)在前往耶魯大學法學院途中失蹤，之後也在靠近史丹福校園Juniper Serra大道附近步道被發現屍體。

斯托夫表示，兩起謀殺案被懷疑是同一人所為，皆是被勒死並受到性侵犯。聖他克拉拉縣調查人員從波樂芙指甲提取DNA，與嫌犯DNA符合。現年70多歲的格魯特曾於1964年、當時他18歲，在西德謀殺一名年輕女性被定罪。

史丹福大學附近兩起謀殺案發生時，格魯特一直住在紅木城與巴洛阿圖地區。他的前妻曾於審判期間作證，表示格魯特曾在一周內突然消失不見。檢察官斯托夫指出，關鍵證據是格魯特的DNA，實驗室自珍妮特被攻擊時所穿褲子取得DNA，與格魯特DNA符合。

珍妮特的姊姊在法庭聽取判決。此案定於11月5日宣判。斯托夫表示，對每位被害人家屬來說，謀殺案件最終破案，意義重大，雖然耗費多時，案情花了47年才水落石出。