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涉歧視…薩拉度加市長趙嬿 要求詹森道歉並辭職

記者李榮／薩拉度加報導
趙嬿表示，她已經要求詹森道歉並自行辭職。（趙嬿提供）
趙嬿表示，她已經要求詹森道歉並自行辭職。（趙嬿提供）

薩拉度加都市委員詹森（Cheriel Jensen）以書面稱，「四成的薩拉度加市民是在外國出生、45%的市民在家不說英文，顯示薩拉度加是滿足為美國以外住房需求」的言論引發爭議。薩拉度加市長趙嬿（Yan Zhao）14日對本報指出，她對於詹森的言論「非常生氣」，已經聯絡詹森，要求她道歉並請辭，否則將排上市議會議程，討論將詹森解職。

「我自己也是外國出生的，聽到她這種說法非常生氣。更何況，現在薩拉度加市議會中五位市議員，三位都是所謂的『外國人』。」趙嬿指出，她聯絡詹森後，詹森稱只是在引用事實，但是趙嬿認為，這種論述就是種族歧視，「已經發了信、也打了電話給她， 要求辭職，當然我給他一個期限。」

都市規畫委員非民選，而是由市議會同意後指派。詹森是遞補遺缺，今年4月才上任，還不到半年。

趙嬿表示，住房的數額是由加州政府評估要求，這次要求建1700多套，上一次是400多套。當然她也理解，有些人不喜歡改變，而很多人也認為1700確實太多，「對於這個數字，我們城市也會上訴。可是詹森用的理由不合適，非常不合適。」

趙嬿指出，大家在討論的是住房不足問題的解決方案，「不應該把住房不足的原因歸咎給移民。」

至截稿為止，本報尚未與詹森取得聯繫。

種族歧視 加州 美國

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