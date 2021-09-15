聖他克拉拉縣 將接收至少300阿富汗難民

聖他克拉拉縣將接收至少300名阿富汗難民。(美聯社)

聖他克拉拉縣將接收至少300名來自阿富汗 的難民。聖縣議會計畫拿出100萬元資金，用於資助阿富汗難民在該縣的重新安置工作。

縣議員李洲曉和艾倫伯格（Susan Ellenberg）在日昨記者會上，建議加州議會加大對於聖縣兩家難民安置組織的資助。他們分別是矽谷猶太 家庭服務組織和國際救援委員會。聖縣領導人正考慮批准對於這兩家機構每年13萬元的資助計畫，並加上一筆75萬元的一次性資助。

艾倫伯格表示，這筆資助將從聯邦和州政府的財政中支出。她表示，由於在川普政府在任期間，接收難民政策收緊，兩家難民安置組織每年所收到的政府資助也在過去的幾年中下降。新增加的補助將幫助他們貼補資金上的缺失。

「這是我們的責任。難民是不得不從極度危險的環境中逃離出來的人們。我認為我們有這個責任歡迎以及照顧這群成功逃離出來的人們。」艾倫伯格說。

已經有超過5萬名難民被安置在加州生活，矽谷猶太家庭服務組織已經幫助25名難民入住聖縣，而國際救援委員會已經幫助了40名。

矽谷猶太服務組織主任伯科威茲表示，聖縣已經接收包括波士尼亞、衣索比亞、緬甸在內的多國難民。他指出，政府資助將會幫助難民獲得住房、心理治療、職業咨詢、英語學習、生活禮品卡、手機等服務。

根據會議文件顯示，大多數來自阿富汗的難民都曾為美國軍隊和阿富汗家庭之間的交流做語言翻譯的工作。

李洲曉表示，自己曾在2009年在伊拉克服役。作為一名軍隊老兵，他說：「阿富汗居民在過去的20年中，為美國軍隊提供了很重要的支持。」李洲曉將他們描述為夥伴和英雄。