我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

聖他克拉拉縣 將接收至少300阿富汗難民

記者王子涵／聖荷西報導
聖他克拉拉縣將接收至少300名阿富汗難民。(美聯社)
聖他克拉拉縣將接收至少300名阿富汗難民。(美聯社)

聖他克拉拉縣將接收至少300名來自阿富汗的難民。聖縣議會計畫拿出100萬元資金，用於資助阿富汗難民在該縣的重新安置工作。

縣議員李洲曉和艾倫伯格（Susan Ellenberg）在日昨記者會上，建議加州議會加大對於聖縣兩家難民安置組織的資助。他們分別是矽谷猶太家庭服務組織和國際救援委員會。聖縣領導人正考慮批准對於這兩家機構每年13萬元的資助計畫，並加上一筆75萬元的一次性資助。

艾倫伯格表示，這筆資助將從聯邦和州政府的財政中支出。她表示，由於在川普政府在任期間，接收難民政策收緊，兩家難民安置組織每年所收到的政府資助也在過去的幾年中下降。新增加的補助將幫助他們貼補資金上的缺失。

「這是我們的責任。難民是不得不從極度危險的環境中逃離出來的人們。我認為我們有這個責任歡迎以及照顧這群成功逃離出來的人們。」艾倫伯格說。

已經有超過5萬名難民被安置在加州生活，矽谷猶太家庭服務組織已經幫助25名難民入住聖縣，而國際救援委員會已經幫助了40名。

矽谷猶太服務組織主任伯科威茲表示，聖縣已經接收包括波士尼亞、衣索比亞、緬甸在內的多國難民。他指出，政府資助將會幫助難民獲得住房、心理治療、職業咨詢、英語學習、生活禮品卡、手機等服務。

根據會議文件顯示，大多數來自阿富汗的難民都曾為美國軍隊和阿富汗家庭之間的交流做語言翻譯的工作。

李洲曉表示，自己曾在2009年在伊拉克服役。作為一名軍隊老兵，他說：「阿富汗居民在過去的20年中，為美國軍隊提供了很重要的支持。」李洲曉將他們描述為夥伴和英雄。

阿富汗 矽谷 猶太

上一則

聖荷西都會村策略遭批限制太多 讓開發商卻步

下一則

薩拉度加都市規畫委員 涉歧視外國人挨轟

延伸閱讀

布林肯：若不撤軍 神學士將攻擊美軍與盟友

布林肯：若不撤軍 神學士將攻擊美軍與盟友
西方各國仍猶豫 中國已對阿富汗伸援手 贈3100萬元物資

西方各國仍猶豫 中國已對阿富汗伸援手 贈3100萬元物資
費城餐館齊動員 機場送餐贈難民

費城餐館齊動員 機場送餐贈難民
阿富汗難民抱怨美國食物「配給太少」只有雞肉、小麵包

阿富汗難民抱怨美國食物「配給太少」只有雞肉、小麵包

美將收容5萬阿富汗難民 每人發2275元安頓金

美將收容5萬阿富汗難民 每人發2275元安頓金

熱門新聞

舊金山華裔空服務鄧月薇是911事件中第一個報告飛機遭劫持的人。（取自推特）

911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持

2021-09-11 15:19
Theranos 驗血公司創辦人荷姆斯 (Elizabeth Holmes) 目前面臨多項控罪。（美聯社）

詐騙案將開審╱荷姆斯從矽谷超級巨星 跌落神壇

2021-09-08 02:18
抗議者要求徐迅提升送餐員工資。（取自Gig Workers Rising）

灣區收入最高執行長DoorDash徐迅 家門外遭送餐員抗議

2021-09-07 17:38
數百萬加州人近日將會收到最新一輪紓困金支票（stimulus checks）以及兒童稅收抵免支票。(KTLA)

數百萬加州人將收紓困金支票 符合條件可領千元

2021-09-14 00:53
由於天氣乾燥，火勢變得更難控制。（梅毅端提供）

加州I-5公路旁大火 華人路過嚇傻

2021-09-12 16:43
荷姆斯詐騙案將與本週五在聖荷西聯邦法院繼續審理。（記者王子涵╱攝影）

矽谷女金童荷姆斯案後續 史丹福大學教授不信任她

2021-09-09 21:39

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況