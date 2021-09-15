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薩拉度加都市規畫委員 涉歧視外國人挨轟

記者李榮／薩拉度加報導
包括前薩拉度加市長朱淑玲（右起）、學區委員董小雯（Phyllis Tung）等人，都抨擊都市規畫委員仇外的觀念。（記者李榮／攝影）
包括前薩拉度加市長朱淑玲（右起）、學區委員董小雯（Phyllis Tung）等人，都抨擊都市規畫委員仇外的觀念。（記者李榮／攝影）

為探討薩拉度加未來的住房新建配額問題， 薩拉度加都市委員詹森（Cheriel Jensen）日前寫信給灣區都會交通委員會，表達自己認為薩拉度加無須被強迫新建新住房配額的立場。但根據她所寫的電郵，其中一個理由竟是「四成的薩拉度加市民是在外國出生、45%的市民在家不說英文，顯示薩拉度加是滿足為美國以外住房需求。」對此，多名薩拉度加民選官員與社區領袖表達譴責，薩拉度加前市長朱淑玲就表示：「我也不是在美國生的，不在美國出生怎麼了嗎？」

包括朱淑玲、以及服務洛斯蓋圖─薩拉度加高中學區（Los Gatos-Saratoga Union High School District） 學區多年的張琛（Cynthia Chang）、曾景琳、薩拉度加學區委員董小雯（Phyllis Tung）等人都抨擊這種仇外的觀點，並要求詹森辭職。她們也呼籲市民在周三晚間的市議會中表達抗議。

薩拉度加是北加州的富人區之一，環境優美，社區樹木很多、老樹綠蔭圍繞，是南灣最好的社區之一。依照詹森的信件中顯示，她認為薩拉度加住房數量的無需被強迫成長，因為薩拉度加的出生率很低，相較於人口老化的情況，薩拉度加本身沒有自己產生的住房需求。

然而她在信中話鋒一轉，稱依據2015年到2019年的調查顯示，薩拉度加有40.1%的市民是外國出生，而且在家不講英文，可見薩拉度加的住房是在滿足外國的需求，「為什麼我們要為了滿足外國的需求，而改變我們的社區、讓我們的水資源有可能面臨（不足）的危險？」

「這種說法是標標準準的『仇外心理（xenophobia）』，我們完全無法接受。」在社區耕耘數十年的前市長朱淑玲指出，每個城市每十年都有住房成長的標準要求，而薩拉度加馬上要衡量新的住房需求，因此才有了這次的討論。當然每個人都可以表達自己的意見，但是從居民是否是外國出生、或是在家講不講英文來判斷是否需要住房，甚至認為住房是在「服務外國人」，這就不是美國該有的價值，令人無法接受。

她表示，前一陣子才有連串仇視亞裔的事件，好不容易稍微平息下來，但現在居然又有都市規畫委員直接用「是否在美國出生」而認定住房是服務外國需求，荒腔走板。

張琛也指出，薩拉度加應該是多元、友善、包容的城市，是否在外國出生根本不是一個該被拿來做文章的角度，「希望民眾能寄書面抗議及參加9月15日的市議員會議，是Zoom方式所以很方便。我們要以人數表達對此人言行不能苟同，要求下台，也歡迎大家踴躍發言。」

市議員時間：9月15日晚間7時。網址：https://us02web.zoom.us/j/88214542701。書面抗議可至：https://www.saratoga.ca.us/FormCenter/City-Council-8/Council-Comments-Form-47。

不少華人領袖對於信中部分論點感到不滿，認為屬於仇外的觀點。（記者李榮／翻攝）
不少華人領袖對於信中部分論點感到不滿，認為屬於仇外的觀點。（記者李榮／翻攝）

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