不滿只偷到8元 竊賊放火燒舊金山百年花店

被搶劫和縱火後的弗蘭克花店。 （圖片來自網絡截圖）

位於舊金山歐文街的弗蘭克花店，9月5日晚上被竊賊用棍棒撬開後門闖入，但只盜竊了8元錢，或許因為大失所望，竊賊砸壞店內商品，並縱火 燒毀店面。弗蘭克花店過去95年來一直為第19大道和歐文街地區居民的婚禮、居家和商業活動提供花束和胸花。警方和消防部門稱，這起發生在1821 Irving St.的盜竊縱火事，目前正在調查中。

在案件發生一周後，66歲的店主Sona Pehlivanian站在被燒毀的廢墟和存貨中，感慨萬千。廢墟中有一些柳條花籃、一盤盤被毀壞的多肉植物、還有帶捲軸書法的感謝信。Pehlivanian於1987年買下這家花店，當時她是一位年輕的單身母親，是對這家小花店的經營和熱愛，讓她和她的孩子走過了生命中最艱難的時刻，如今她的兒子已經長大，靠著花店的營收 他們還在附近的街區買了屬於自己的房子，所以弗蘭克花店對Pehlivanian來說，不只是一間百年老店，同時也是她生活的依託和希望。

Pehlivanian說，她對保險 的運作方式、承保範圍或重建商店的成本知之甚少，包括店面和樓上的小辦公室和工作區，需要整修牆壁、天花板和樓梯。她說到目前為止，保險公司還沒有來評估損失，只補償了9400元，這無法彌補損壞的商品。

社區主管戈登•馬爾(Gordon Mar)表示，此次的室內盜竊案，是疫情期間發生在歐文、塔拉瓦爾(Taraval)和諾列加(Noriega)街道上的一系列商業盜竊案中最新的一起。罪犯闖入Taraval的一家印刷店也被縱火，劫匪還襲擊了多家商戶，有的商店一夜之間被搶劫兩次。馬爾說，他一直在呼籲，就如何使零售商戶更安全舉行聽證會，但是到現在他還沒有聽說，有人因入室盜竊而被捕。