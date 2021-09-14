降低限速 能提高舊金山街道安全？

舊金山田德隆社區的街道是該市最危險的街道之一，擠滿了汽車和行人。該市希望州立法機構的一項法案將允許它更自由地設定較低的速度限制。（記者李怡╱攝影）

快速移動的交通、人口密度集中使田德隆街區（Tenderloin） 成為舊金山 對行人和騎自行車者來說最危險的地區之一。這個街區的幾乎每一條街道，都是舊金山交通死亡和事故高發地段。因此，市府在3月份對穿越田德隆（Tenderloin）的17條走廊進行了重大改變，將限速從25哩╱小時降至20哩╱小時。

「時速減5哩有很大的不同」，非營利組織 Walk San Francisco 的執行董事梅德洛斯（Jodie Medeiros）說，「這意味著從一個人死亡與一個人在撞車事故中倖存下來的區別」。

如果州立法者通過立法，有效地賦予加州 城市更多的自主權，以根據安全來設定速度，那麼城市更多街道的限速可能會降低。政府在很大程度上擁有限速的權力，並根據任何給定街道上85%的交通移動速度來設定。

隨著舊金山接近其自我設定的最後期限，州立法者正在權衡該提案，以實現在十年內結束交通死亡的「零願景」的目標。在2014年設定目標後的幾年裡，交通死亡人數有所下降。儘管全市在高風險街道上進行了一些交通安全改進，但官員經常表示，聯邦控制限令阻止市府降低街道行駛速度。

降低交通速度幫助了其他城市減少行人傷亡。例如，紐約 在疫情爆發之前將全市限速從30哩╱小時降至25哩╱小時，增加了測速攝像頭並重新設計了幾條街道，交通死亡人數減少了大約30%。不過，舊金山和紐約之間的一個顯著區別是，後者有能力進行所有街道改造。

近年來，隨著舊金山、洛杉磯和聖地牙哥等城市採取零願景承諾，試圖減少交通死亡和重傷，交通安全已成為各州立法者關注的焦點。

代表舊金山的加州眾議員邱信福 (David Chiu)等提出的另一項法案AB550， 將允許舊金山、洛杉磯、屋崙、聖荷西試行自動攝像頭，以強制執行速度限制，但都因聯邦法令限制而未能實施。

在舊金山，城市數據顯示超過80%的街道段的速度限制為25哩╱小時，這也是該市大多數住宅和商業街道的速度限制。大約11%的舊金山路段的限速設置為20哩╱小時或更低。