降低限速 能提高舊金山街道安全？
快速移動的交通、人口密度集中使田德隆街區（Tenderloin） 成為舊金山對行人和騎自行車者來說最危險的地區之一。這個街區的幾乎每一條街道，都是舊金山交通死亡和事故高發地段。因此，市府在3月份對穿越田德隆（Tenderloin）的17條走廊進行了重大改變，將限速從25哩╱小時降至20哩╱小時。
「時速減5哩有很大的不同」，非營利組織 Walk San Francisco 的執行董事梅德洛斯（Jodie Medeiros）說，「這意味著從一個人死亡與一個人在撞車事故中倖存下來的區別」。
如果州立法者通過立法，有效地賦予加州城市更多的自主權，以根據安全來設定速度，那麼城市更多街道的限速可能會降低。政府在很大程度上擁有限速的權力，並根據任何給定街道上85%的交通移動速度來設定。
隨著舊金山接近其自我設定的最後期限，州立法者正在權衡該提案，以實現在十年內結束交通死亡的「零願景」的目標。在2014年設定目標後的幾年裡，交通死亡人數有所下降。儘管全市在高風險街道上進行了一些交通安全改進，但官員經常表示，聯邦控制限令阻止市府降低街道行駛速度。
降低交通速度幫助了其他城市減少行人傷亡。例如，紐約在疫情爆發之前將全市限速從30哩╱小時降至25哩╱小時，增加了測速攝像頭並重新設計了幾條街道，交通死亡人數減少了大約30%。不過，舊金山和紐約之間的一個顯著區別是，後者有能力進行所有街道改造。
近年來，隨著舊金山、洛杉磯和聖地牙哥等城市採取零願景承諾，試圖減少交通死亡和重傷，交通安全已成為各州立法者關注的焦點。
代表舊金山的加州眾議員邱信福 (David Chiu)等提出的另一項法案AB550， 將允許舊金山、洛杉磯、屋崙、聖荷西試行自動攝像頭，以強制執行速度限制，但都因聯邦法令限制而未能實施。
在舊金山，城市數據顯示超過80%的街道段的速度限制為25哩╱小時，這也是該市大多數住宅和商業街道的速度限制。大約11%的舊金山路段的限速設置為20哩╱小時或更低。
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