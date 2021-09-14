審查完畢前 千禧大廈維修工程暫緩

舊金山樓宇檢查局要求千禧大廈暫緩修復工程。（電視新聞截圖）

舊金山 官員日前通知千禧大廈（Millennium Tower）管理處，在市府審查經過更新的修復計畫之前，不要恢復修復大廈傾斜和下陷問題的工程。

工程師上個月發現，因為進行新地樁的裝設工程，千禧大廈又再下陷了1吋。裝設新地樁是千禧大廈這項1億元修復工 程的一部分。

工程報告表示，在施工停止後，大廈已停止下陷，因此下陷可能是施工造成的，結論是大廈在結構上仍然是安全的，市府官員表示同意，但提出暫緩施工的要求。

舊金山樓宇檢查局（Department of Building Inspection）臨時主任歐里歐丹（Patrick O’Riordan）在10日寫給千禧大廈管理處總經理查拉廷（James Zaratin）的信上表示，為了所有相關人員著想，請他們不要在審查完成前恢復施工。

千禧大廈管理處發言人艾爾麥茲（Doug Elmets）證實，修復工程會暫時停止。艾爾麥茲說：「一旦具體的工程修改細節做出最終確認並獲得市府批准，工程就會使用修改過的鑽孔方式重新施工。」

舊金山市府上個月派員前往千禧大廈進行檢查，發現大廈與今年3月檢查時相比沒有明顯的改變，因此判斷大廈仍可居住，沒有發出違規警告。

歐里歐丹表示，工程團隊「正在為千禧大廈協會如何恢復修復工程制定方案，最終目標是防止建築物繼續下陷，並確保其長期穩定性。」