我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

柏加大7月民調驚醒民主黨選民 扭轉紐森遭罷免命運

編譯組／綜合13日電
SurveyUSA的一項民調扭轉了紐森遭到罷免的命運。（美聯社）
SurveyUSA的一項民調扭轉了紐森遭到罷免的命運。（美聯社）

加州民主黨選民直到7月最後一周才開始感受到州長紐森（Gavin Newsom）有可能遭到罷免的危機。

首先，柏克萊加大政府研究院（Institute of Governmental Studies）7月27日公布的一項民調結果顯示，支持和反對罷免紐森的「可能選民」（likely voters）勢均力敵。數日後，SurveyUSA公布了一組令人震驚的民調數據，過半數（51%）選民希望罷免紐森，只有40%的選民希望紐森留任。這項在罷免選舉首次電視辯論會舉行前數小時公布的SurveyUSA民調，顯現出民調的力量：它不僅提供選舉概況，還能塑造選舉。

這項民調顛覆了專家和政治顧問多月來一直爭論的傳統觀點：藍州的民主黨籍州長沒有理由擔心9月14日的罷免選舉，也使「五三八」（FiveThirtyEight）的支持罷免民調平均值，從落後七個百分點一下子和反對罷免民調平均值打成平手。民調專家西爾佛（Nate Silver）上周表示，由於全州性大型民調很少，這項民調結果讓數字發生了極大的變化。

對加州民主黨人而言，紐森被保守派領導的罷免運動擊敗絕對是一場噩夢，但這也正是紐森和反罷免運動喚醒自由派選民需要的催化劑，他們立即利用這個壞消息開始對冷漠的民主黨人進行轟炸。

不過，SurveyUSA 8月底發表下一項民調時在報告附錄中指出，上一次的民調在敘述問題時可能使用了錯誤的字眼，無意中讓回答「是」（支持罷免）的人數被誇大了。自此，民主黨8月初的恐慌開始消退。

柏克萊加大9月10日公布的最新民調結果顯示，支持罷免者已落後反對罷免者22個百分點，而SurveyUSA最新的民調數據也顯示，反對罷免者超過支持罷免者13個百分點。最新觀點變成：罷免行動面臨極大的挑戰，因為紐森的民主黨選民基礎已經覺醒。

SurveyUSA執行長勒維（Jay Leve）承認，他們先前的民調發揮了警告的作用。他說：「我們不是故意要嚇唬民主黨人，雖然他們的確被嚇到了。」

聖地牙哥加大政治科學家庫瑟（Thad Kousser）說：「民調反映並塑造選舉活動的方式有兩種：第一，是像這樣透過製造危機來動員紐森的捐款人、政治盟友和選民基礎；第二，或許是更重要的，是過去幾月的民調清楚顯示，如果罷免行動成功，艾德（Larry Elder）將會是下任州長。從那時起，紐森就開始占上風，這兩個事實並非毫無關聯。」

民調 紐森 民主黨

上一則

加州共和黨、白人選民比2003年少 有利紐森

下一則

數百萬加州人將收紓困金支票 符合條件可領千元

延伸閱讀

紐森「穩了」加州州長罷免投票 民主黨保位有信心

紐森「穩了」加州州長罷免投票 民主黨保位有信心
「加州噴嚏全美感冒」紐森若成功罷免 恐引發政治地震

「加州噴嚏全美感冒」紐森若成功罷免 恐引發政治地震
罷免加州州長「選票共2題」 疫情下郵寄投票占多數

罷免加州州長「選票共2題」 疫情下郵寄投票占多數
罷免州長紐森 南加華人社區反應不一

罷免州長紐森 南加華人社區反應不一
加州民主黨基層：罷免州長是警告 黨須做得更好

加州民主黨基層：罷免州長是警告 黨須做得更好

熱門新聞

舊金山華裔空服務鄧月薇是911事件中第一個報告飛機遭劫持的人。（取自推特）

911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持

2021-09-11 15:19
Theranos 驗血公司創辦人荷姆斯 (Elizabeth Holmes) 目前面臨多項控罪。（美聯社）

詐騙案將開審╱荷姆斯從矽谷超級巨星 跌落神壇

2021-09-08 02:18
抗議者要求徐迅提升送餐員工資。（取自Gig Workers Rising）

灣區收入最高執行長DoorDash徐迅 家門外遭送餐員抗議

2021-09-07 17:38
數百萬加州人近日將會收到最新一輪紓困金支票（stimulus checks）以及兒童稅收抵免支票。(KTLA)

數百萬加州人將收紓困金支票 符合條件可領千元

2021-09-14 00:53
由於天氣乾燥，火勢變得更難控制。（梅毅端提供）

加州I-5公路旁大火 華人路過嚇傻

2021-09-12 16:43
荷姆斯詐騙案將與本週五在聖荷西聯邦法院繼續審理。（記者王子涵╱攝影）

矽谷女金童荷姆斯案後續 史丹福大學教授不信任她

2021-09-09 21:39

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況