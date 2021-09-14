柏加大7月民調驚醒民主黨選民 扭轉紐森遭罷免命運

SurveyUSA的一項民調扭轉了紐森遭到罷免的命運。（美聯社）

加州民主黨 選民直到7月最後一周才開始感受到州長紐森 （Gavin Newsom）有可能遭到罷免的危機。

首先，柏克萊加大政府研究院（Institute of Governmental Studies）7月27日公布的一項民調 結果顯示，支持和反對罷免紐森的「可能選民」（likely voters）勢均力敵。數日後，SurveyUSA公布了一組令人震驚的民調數據，過半數（51%）選民希望罷免紐森，只有40%的選民希望紐森留任。這項在罷免選舉首次電視辯論會舉行前數小時公布的SurveyUSA民調，顯現出民調的力量：它不僅提供選舉概況，還能塑造選舉。

這項民調顛覆了專家和政治顧問多月來一直爭論的傳統觀點：藍州的民主黨籍州長沒有理由擔心9月14日的罷免選舉，也使「五三八」（FiveThirtyEight）的支持罷免民調平均值，從落後七個百分點一下子和反對罷免民調平均值打成平手。民調專家西爾佛（Nate Silver）上周表示，由於全州性大型民調很少，這項民調結果讓數字發生了極大的變化。

對加州民主黨人而言，紐森被保守派領導的罷免運動擊敗絕對是一場噩夢，但這也正是紐森和反罷免運動喚醒自由派選民需要的催化劑，他們立即利用這個壞消息開始對冷漠的民主黨人進行轟炸。

不過，SurveyUSA 8月底發表下一項民調時在報告附錄中指出，上一次的民調在敘述問題時可能使用了錯誤的字眼，無意中讓回答「是」（支持罷免）的人數被誇大了。自此，民主黨8月初的恐慌開始消退。

柏克萊加大9月10日公布的最新民調結果顯示，支持罷免者已落後反對罷免者22個百分點，而SurveyUSA最新的民調數據也顯示，反對罷免者超過支持罷免者13個百分點。最新觀點變成：罷免行動面臨極大的挑戰，因為紐森的民主黨選民基礎已經覺醒。

SurveyUSA執行長勒維（Jay Leve）承認，他們先前的民調發揮了警告的作用。他說：「我們不是故意要嚇唬民主黨人，雖然他們的確被嚇到了。」

聖地牙哥加大政治科學家庫瑟（Thad Kousser）說：「民調反映並塑造選舉活動的方式有兩種：第一，是像這樣透過製造危機來動員紐森的捐款人、政治盟友和選民基礎；第二，或許是更重要的，是過去幾月的民調清楚顯示，如果罷免行動成功，艾德（Larry Elder）將會是下任州長。從那時起，紐森就開始占上風，這兩個事實並非毫無關聯。」