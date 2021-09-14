太浩湖著名滑雪場史夸谷更名「太浩柵欄」

太浩湖著名滑雪場史夸谷宣布更名為「太浩柵欄」。（美聯社）

太浩湖著名滑雪 場史夸谷（Squaw Valley）因為名稱帶有貶低原住民 女性的含意，從去年就開始尋找一個新名字，13日正式宣布更名為「太浩柵欄」（Palisades Tahoe）。

為了消除殖民主義和壓迫原住民和少數族裔的文化，滑雪場還做出其他許多努力，包括拆除哥倫布（Christopher Columbus）雕像。

專家表示，源自阿岡昆語（Algonquin）的「史夸」（Squaw）一詞是女人之意，但經過數個世代的發展，這個詞逐漸演變成一個厭惡女性和種族歧視 的名詞，用來貶低原住民女性。

「太浩柵欄」總裁暨營運長拜恩（Dee Byrne）說：「這是正確的作法，我認為具有正面意義。我覺得，我們的滑雪場將成為一個更受歡迎、更具包容性的度假村和社區。」

拜恩表示，他們過去一年對這個問題進行研究，得出的結論是，這個詞不但冒犯了原住民女性，也冒犯了所有女性。

因為1960年冬季奧運在「太浩柵欄」舉辦，這個山谷又名奧林匹克谷（Olympic Valley）。數十年以來，當地原住民部落不斷要求滑雪場更名。

瓦修部落歷史維護辦公室（Washoe Tribe Historic Preservation Office）的克魯茲（Darrel Cruz）表示，這個山谷是瓦修族祖先的家園，「史夸」一詞「不斷提醒我們那些不堪的年代，這個詞是別人強加給我們的，我們並不認同。」

瓦修部落主席史默基（Serrell Smokey）表示，部落委員會對滑雪場這項積極的行動深表感謝。他說：「大家已經做出了許多努力，但還有更多的工作要做，我們必須利用這些進展繼續向前邁進。」

史默基說，他們的部落計畫與滑雪場和普萊賽縣（Placer County）官員合作，重新為還在使用「史夸」一詞的公共場所和奧林匹克谷主要地區另取新名。