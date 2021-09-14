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灣區演講 李遠哲：年輕人要敢於質疑老師

記者李榮／灣區報導
北美台灣工程師協會慶祝30周年慶，請到李遠哲演講。（北美台灣工程師協會提供）
北美台灣工程師協會慶祝30周年慶，請到李遠哲演講。（北美台灣工程師協會提供）

柏克萊加大榮譽教授、諾貝爾化學獎得主李遠哲近日拜訪灣區，並以榮譽顧問的身分參加北美台灣工程師協會30周年慶的系列活動，並做演講分享。他在演講中舉自己的早年求學故事為例，當問教授「要怎麼做？」的時候，教授竟回他：「我也不知道。要是我知道，早就做了！」說明亞洲和美國的教育不同。李遠哲鼓勵年輕人要思考、勇於找出解答，「當有一天你舉手跟老師說『老師，我覺得你講得不對，我覺得應該要...』的時候，就是科學進步的時候了！」 

今年84歲的李遠哲是台灣前中研院院長，也是第一位出生及成長於台灣的諾貝爾獎得主。由於聽眾都戴著口罩，李遠哲先幽默地開場說，過去曾經替新人證婚，但隔天路上遇到卸了妝的新娘，怎麼也認不得，「我們都戴著口罩，明天路上我見到你，肯定也認不得你！你就記得叫我！」引起哄堂大笑。 

李遠哲分享過往在芝加哥大學擔任博士後研究的求學經驗，鼓勵大家精進專業為台灣爭光。他以擔任國際科學理事會會長的經驗為例，原本會擔心因為政治等多方因素，沒能當選或勝任，但當他在非洲分享自己在科學和教育的成就後，全場科學家起立為他致敬，「了解到精進自己的專業能有機會突破成見。」他也鼓勵大家關注全球暖化帶來的極端氣候問題，也提及種族多元的重要性。建議學生到世界開眼界，鼓勵僑胞回台灣貢獻，強調台灣不是「學國外」就好，因地制宜才是重要。 

此次活動的幕後推手、協會創辦人暨創會會長余金榜（John Pang Yu）表示，日前參加與僑委會委員長童振源的僑青座談時他就指出，北美台灣工程師協會服務的對象不只是工程師和科學家，近年更擴張到科技公司各領域員工。而李遠哲多年來關注年輕世代教育，支持工程師協會。不同於一般的僑界活動，這次現場從24歲到中年人都有，但遺憾因為疫情尚未解除，無法邀請更多會員參加。

台灣 教育 諾貝爾獎

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