罷免州長想成功…除非民調出現大失誤

加州最後民調顯示，紐森可能會在罷免選舉中輕鬆過關。（美聯社）

想讓州長紐森 （Gavin Newsom）在9月14日被罷免，需要出現有史以來最大的一次民調 失誤。周四（9月4日）和周五（9月5日）公布的兩項新民調顯示，在罷免投票 的第一個問題（州長凱文．紐森應否被罷免？）上，紐森輕鬆過關。

第一項民調，來自Survey USA和聖牙哥聯合論壇報，顯示54%的可能選民計畫對第一個問題投反對票，41%的人計畫投贊成票，使得紐森在Survey USA民調中的勢頭得以延續。該公司7月份的一項民調結果令人震驚，「贊成」的票數超過兩位數，但8月底的Survey USA民調中，勢頭已轉向對紐森有利，「反對」的票數比 「贊成」的票數高出8個百分點。

柏克萊加大政府研究所和洛杉磯時報周五（9月5日）上午公布的另項民調顯示，紐森在問題一上拉開了更大的領先優勢。該民調發現，高達60%的可能選民計畫對罷免投 「反對」票，而只有39%的人計畫投 「贊成」票。這是第一個顯示紐森以超過20個百分點的優勢擊敗罷免的民調。

此前柏克萊/洛杉磯時報7月份的民調顯示，支持罷免紐森的比例為47%，反對的比例為50%，競爭激烈。該公司考慮到黨派熱情的差距，對民調的權重進行了調整，結果呈現支持罷免的選民比其他選民更傾向於共和黨。當時，90%的共和黨人表示，他們對罷免選舉非常感興趣，相比之下，對罷免感興趣的民主黨人中只有58%，獨立人士中只有53%。

但現在，民主黨人的積極性大為提高（民調的確切熱情數字沒有立即公布），因為紐森擁有巨大的籌款優勢，在最後幾周部署了他的競選團隊大軍，用電視廣告、短信、電話和上門拜訪來勸人們警惕保守派電台主持人艾德，對以前冷漠的民主黨選民展開強大攻勢。艾德自8月以來在問題二（如果紐森被罷免，哪位候選人應該取代他？）上以兩位數的優勢領先。

民調主任迪卡米洛（Mark DiCamillo）說，「在初期，人們可能更多是關注他們是否喜歡紐森這個人，但通過攻擊他的挑戰者，也就是艾德，並將其描述為『看看吧，如果你投這個人的票會得到什麽』，（紐森的）這些手段確實收到了成效。」

如果將最近的五項罷免民調（柏克萊、Survey USA、Suffolk大學、YouGov、加州公共政策研究所）的結果平均化，「反對」以57.2%領先，「贊成」的占40.8%。

如紐森被罷免，即讓這麽大差距的民調成為失誤，通常不會發生在大規模的常被列在「選票上端」的重要選舉中。然而，諸如提案投票之類的列在大張選票下面的選舉項目，民調失誤確有超過16個百分點的。但是，由於罷免選舉被安排在非選舉年，也不是11月，民調數字有可能反映的不是實際的情形。

但不管怎樣，對於罷免選舉結果加州人不需再等待太久了，周二即14日是投票日，還沒有投票的莫忘行使你的權力，你的選票就是你的聲音。