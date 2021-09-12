我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／911時還沒出生 加拿大19歲小將盼展現同樣韌性

911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

罷免州長想成功…除非民調出現大失誤

編譯組／綜合11日電
加州最後民調顯示，紐森可能會在罷免選舉中輕鬆過關。（美聯社）
加州最後民調顯示，紐森可能會在罷免選舉中輕鬆過關。（美聯社）

想讓州長紐森（Gavin Newsom）在9月14日被罷免，需要出現有史以來最大的一次民調失誤。周四（9月4日）和周五（9月5日）公布的兩項新民調顯示，在罷免投票的第一個問題（州長凱文．紐森應否被罷免？）上，紐森輕鬆過關。

第一項民調，來自Survey USA和聖牙哥聯合論壇報，顯示54%的可能選民計畫對第一個問題投反對票，41%的人計畫投贊成票，使得紐森在Survey USA民調中的勢頭得以延續。該公司7月份的一項民調結果令人震驚，「贊成」的票數超過兩位數，但8月底的Survey USA民調中，勢頭已轉向對紐森有利，「反對」的票數比 「贊成」的票數高出8個百分點。

柏克萊加大政府研究所和洛杉磯時報周五（9月5日）上午公布的另項民調顯示，紐森在問題一上拉開了更大的領先優勢。該民調發現，高達60%的可能選民計畫對罷免投 「反對」票，而只有39%的人計畫投 「贊成」票。這是第一個顯示紐森以超過20個百分點的優勢擊敗罷免的民調。

此前柏克萊/洛杉磯時報7月份的民調顯示，支持罷免紐森的比例為47%，反對的比例為50%，競爭激烈。該公司考慮到黨派熱情的差距，對民調的權重進行了調整，結果呈現支持罷免的選民比其他選民更傾向於共和黨。當時，90%的共和黨人表示，他們對罷免選舉非常感興趣，相比之下，對罷免感興趣的民主黨人中只有58%，獨立人士中只有53%。

但現在，民主黨人的積極性大為提高（民調的確切熱情數字沒有立即公布），因為紐森擁有巨大的籌款優勢，在最後幾周部署了他的競選團隊大軍，用電視廣告、短信、電話和上門拜訪來勸人們警惕保守派電台主持人艾德，對以前冷漠的民主黨選民展開強大攻勢。艾德自8月以來在問題二（如果紐森被罷免，哪位候選人應該取代他？）上以兩位數的優勢領先。

民調主任迪卡米洛（Mark DiCamillo）說，「在初期，人們可能更多是關注他們是否喜歡紐森這個人，但通過攻擊他的挑戰者，也就是艾德，並將其描述為『看看吧，如果你投這個人的票會得到什麽』，（紐森的）這些手段確實收到了成效。」

如果將最近的五項罷免民調（柏克萊、Survey USA、Suffolk大學、YouGov、加州公共政策研究所）的結果平均化，「反對」以57.2%領先，「贊成」的占40.8%。

如紐森被罷免，即讓這麽大差距的民調成為失誤，通常不會發生在大規模的常被列在「選票上端」的重要選舉中。然而，諸如提案投票之類的列在大張選票下面的選舉項目，民調失誤確有超過16個百分點的。但是，由於罷免選舉被安排在非選舉年，也不是11月，民調數字有可能反映的不是實際的情形。

但不管怎樣，對於罷免選舉結果加州人不需再等待太久了，周二即14日是投票日，還沒有投票的莫忘行使你的權力，你的選票就是你的聲音。

民調 紐森 投票

上一則

接種率不同 兩黨地區新冠死亡有差距

下一則

紀念九一一20周年 聯合市緬懷93航班英雄

延伸閱讀

加州州長罷免選舉請投反對票

加州州長罷免選舉請投反對票
加州的未來就在您手中的選票上

加州的未來就在您手中的選票上
紐森固盤奏效 反罷免超過六成

紐森固盤奏效 反罷免超過六成

遏制非法飆車 巡警駐屋崙

遏制非法飆車 巡警駐屋崙

最新民調 紐森支持率飆升 逾6成反對罷免州長

最新民調 紐森支持率飆升 逾6成反對罷免州長

熱門新聞

舊金山華裔空服務鄧月薇是911事件中第一個報告飛機遭劫持的人。（取自推特）

911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持

2021-09-11 15:19
Theranos 驗血公司創辦人荷姆斯 (Elizabeth Holmes) 目前面臨多項控罪。（美聯社）

詐騙案將開審╱荷姆斯從矽谷超級巨星 跌落神壇

2021-09-08 02:18
舊金山原告夫妻在同一單元房住了21年，但被房東逼走。法院日前判決，他們獲得了270萬元的賠償。 (記者李怡／攝影)

舊金山夫婦遭房東騷擾逼遷 獲賠270萬

2021-09-04 20:17
抗議者要求徐迅提升送餐員工資。（取自Gig Workers Rising）

灣區收入最高執行長DoorDash徐迅 家門外遭送餐員抗議

2021-09-07 17:38
荷姆斯詐騙案將與本週五在聖荷西聯邦法院繼續審理。（記者王子涵╱攝影）

矽谷女金童荷姆斯案後續 史丹福大學教授不信任她

2021-09-09 21:39
華人王先生（Mr.Wong）帶兒子去華埠的學校上學，一名男子一路跟蹤，並大喊種族主義口號，「中國佬！滾回中國！」（視頻截圖）

「中國佬！滾回中國」北加奧克蘭華男 遭跟蹤辱罵

2021-09-07 18:54

超人氣

更多 >
42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活

42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活
911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持

911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持
付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了

付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了
美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人
靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市