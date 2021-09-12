接種率不同 兩黨地區新冠死亡有差距

自6月份疫苗廣泛接種之後，大力投票支持川普的縣，死亡率高於民主黨區。支持拜登地區的疫苗接種率較高。圖為拜登2020年12月底接種新冠疫苗。(美聯社)

根據「舊金山紀事報」數據分析，Delta變種病毒疫情猖獗數月之後，新冠死亡病例差距在加州共和黨區與民主黨 區之間出現鴻溝。報告顯示，自6月份開始疫苗 廣泛接種，大力投票支持川普 的市縣，死亡率高於民主黨區。此外，川普支持者較多的市縣，與支持拜登最多的市縣之間，也出現疫苗接種率的差距，支持拜登地區的疫苗接種率較高。

分析比較加州6月21日前後的共和黨區與民主黨區新冠死亡率。因為根據加州衛生與人類服務局的數據，這一天加州達到有50%人口完全接種疫苗。6月21日之前，川普選民比例最小的縣，死亡率比川普選民多的縣的死亡率高，總體死亡率為每十萬居民中、有170人死亡。川普選民最多的縣，死亡率為每十萬人中有124人。

「凱薩家庭基金會」全球健康主任凱特斯(Jennifer Kates)表示，疫苗接種前的差異，可能導因於共和黨與民主黨之間的人口數差距。例如，民主黨縣通常有較多非裔與西語裔居民，疫情期間死於新冠比例較大。其他因素還包括新冠死亡最多的洛杉磯縣，有很多居民住在多代家庭中，導致多代同堂中的老年人感染風險增大。

不過，在疫苗廣泛可用之後，支持兩黨不同市縣的新冠死亡率發生了變化。6月21日之後，川普支持率最高縣的死亡率，比支持川普中等或較低的縣，高出30%。凱特斯指出，這個數字遠低於前一時期，主要因為第二時期涵蓋時間不到3個月，第一時期則超過15個月。但疫苗接種也不同程度地降低所有市縣的死亡率。

她分析認為，疫苗產生很大的不同，民主黨縣的疫苗接種率更高，而疫苗接種對死亡率產生巨大影響。川普支持率最高的縣，疫苗接種率為41%、川普支持率最低的縣，疫苗接種率則超過63%。

有關各市縣收入情況與新冠死亡率的比較，則與政治支持傾向的表現不同。無論是支持哪一黨派，各縣的財富與新冠死亡率間關係皆相似：最富裕的縣、家庭收入中位數超過7萬5000元的縣，死亡率遠低於低收入縣。6月21日以後的這段時間，最富有縣的死亡率，不到最低收入縣的一半。