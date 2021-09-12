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又8社團聲援台灣加入聯合國 盼通過媒體傳達訴求和信念

本報記者／聖荷西報導
8家台灣社團在台灣會館召開聲援台灣加入聯合國的記者會。（本報記者攝影）
8家台灣社團在台灣會館召開聲援台灣加入聯合國的記者會。（本報記者攝影）

11日中午，又8家台灣社團召開聲援台灣加入聯合國的記者會。記者會於北加州台灣會館召開，台灣會館理事長葉俊雄主持會議，出席會議的還有台灣會館理事兼總幹事代表黃美星、北加州台灣同鄉聯合會會長江詩怡，顧問代表林政原、北美洲台灣人醫師協會北加州分會會長代表林錦堂、北美洲台灣商會聯合商會名譽總會長代表吳怡明、舊金山灣區台灣商會周信結、世華婦女會全球副執行長藍佳欣、北加州台灣文化體育協會會長高椿惠、聖荷西台南姊妹市協會會長薛美英等。

葉俊雄理事長首先宣讀了聯合聲明。他表示，台灣被排除在聯合國之外是不當的，這有損多邊主義理念，違反聯合國成立宗旨所倡議的尊重人權及基本自由的原則，更有悖於全世界的整體正向發展。在去年抗疫過程中，台灣防疫成果亮眼，受到國際的一致肯定。他希望台灣能夠被聯合國所接納，而且台灣也準備好了加入聯合國。根據8月芝加哥全球事務委員會的民意調查，美國人支持台灣加入聯合國或世界衛生組織等國際組織的占65%，僅有6%的人反對。葉俊雄相信，這個數字彰顯了絕大多數美國人支持台灣加入聯合國。

台灣會館理事長葉俊雄主持本次會議。（本報記者攝影）
台灣會館理事長葉俊雄主持本次會議。（本報記者攝影）

北加州台灣同鄉聯合會會長江詩怡表示，召開記者會的原因，是希望通過更多的媒體通道，可以把我們的訴求和信念傳達出去，讓更多的友邦為我們發聲，台灣希望在國際間奉獻我們的力量、而台灣也真的有能力可以幫助這個世界走向更美好的境界。

最後，舊金山灣區華僑文教服務中心主任閻樹榮發言，他代表台灣政府感謝全世界各地的僑胞、僑團的支持。他表示，正是有這些台灣僑民的努力才讓更多的僑居地政府和民眾了解到我們的民主自由的文化，還有發達的文化科技和經濟，改變他們對於台灣的想法。閻樹榮預期，會有更多非台灣友邦的國家在這次的聯合國大會上贊成、幫助台灣加入聯合國。

閻樹榮預期，會有更多非台灣友邦國家在這次聯合國大會上支持台灣加入聯合國。（本報記...
閻樹榮預期，會有更多非台灣友邦國家在這次聯合國大會上支持台灣加入聯合國。（本報記者攝影）

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