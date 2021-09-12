李安尋「塵封的記憶」帶33名抗戰在美殉職華人空軍回家

李安出版「尋找塵封的記憶：抗戰時期民國空軍赴美培訓歷史及空難探秘」。（記者李榮／翻攝）

李安一家人，為了找尋二叔李嘉禾意外殉職的經過，等了70多年。

在矽谷科技業工作的李安，有個抗戰時期到美國 參加空軍培訓的二叔，當年在美國訓練時殉職。李家人除了陣亡通知書之外對詳細情況一無所知，成了埋藏在心中幾十年的遺憾。為求真相，他們在台灣 、美國多方面打探，終於發現二叔在德州艾爾帕索（El Paso）軍人陵園的安息地。然而，家人在祭拜二叔的時候卻發現，該墓園還有幾十位同樣刻著「Chinese Air Force」（中國 空軍）的墓碑。

唯一留下的二叔照片。（李安提供）

尋找在美國學習培訓期間去世的二叔，包括他的埋葬地點和死亡原因，一直是李家家族的一個願望，這個過程曲折而漫長。「當我們最終找到二叔的墓地時，沒有想到和他埋葬在一起的竟然還有五十多位中華民國空軍，死亡的時間是1942-1946年。由此，我們很想瞭解這些空軍究竟是在怎樣的情況下離世的？他們的家人是否知道自己的親人在這裡？」

科技人李安因為尋找親人，踏上了鑽研中美聯合抗戰歷史的過程。（李安提供）

生於上海的李安是文革後第一屆的大學生，90年代末初到加拿大留學。她回憶，小時候就知道有個二叔名叫李嘉禾，在1942年、抗戰最艱難的時期就讀於西南聯大，因為戰爭情勢嚴峻決定投筆從戎，加入中華民國空軍到美國受訓，卻客死異鄉，「除了一紙陣亡通知書，家人沒有得到關於李嘉禾的任何資訊。」

1945年抗戰勝利後，緊接著是國共內戰，後來國軍撤退至台灣；而中華人民共和國成立之後，國軍的抗戰歷史被改寫。接著十年文化大革命中，所有參加過國民黨軍隊的都成了階級敵人，遭受政治迫害，或身陷囹圄，或發配勞役，「當年那些保家衛國，為抗擊侵略者而犧牲的戰士無人問津，有的甚至連墳墓都被人搗毀。

文革抄家過後，掛在我祖母臥室裡的那張二叔英俊的戎裝照片不知了去向，祖父也被紅衛兵批鬥至死。我父親當年曾在昆明為美國陳納德將軍指揮下的飛虎隊修理飛機和設備，文化大革命期間也被扣上「美蔣大特務大間諜」的罪名，遭批鬥、抄家、毒打、縮減住房、逼迫在里弄裡打掃衛生、還被專政隊隊員按著頭向偉大領袖下跪請罪。」沒人敢公開詢問關於二叔的事情。

李家人奠祭二叔。（李安提供）

幾年後，李安在加拿大唸書時，接到國內叔叔的來信，發動大家尋找二叔的埋葬地點。但畢業後因專注工作沒有餘力，加上線索太少，不知如何著手，「但我們家人知道：尋找二叔是一件必須完成的事情。」 李安說，經過中國、台灣、美國多方聯絡打探，最後終於在德州艾爾帕索（El Paso）國家軍人陵園找到了二叔的墓地，也最終弄清了二叔殉職的原因。

國立西南聯合大學抗戰從軍學生題名碑。（李安提供）

1944年9月30日晚十時許，美陸軍第三空軍戰術司令部的一架TB-25D中型轟炸機，從亞特蘭大航空基地飛往俄州羅傑斯機場，執行越野飛行任務。當飛機飛到俄州埃爾雷諾（El Reno）時失事墜毀。軍方最後的調查結論是，失事主因，駕駛員失誤，但天候不佳也是潛在因素。機上除美軍機長外，另有五名美方陸航空隊成員，三名中華民國空軍，其中之一就是二叔李嘉禾。

在海內外志願者和空史專家的幫忙下，中華民國空軍赴美資料和照片，逐漸從封存已久的檔案櫃、歷史文獻資料網站、圖書館找到些線索，通過志願者、新聞媒體，以及「中國湖南龍越和平公益發展中心」的幫助，李安不斷為這些赴美殉職空軍找到親人，目前已經為33位空軍找到了家人。

後來發現，當年赴美受訓的空軍中，有多達58人因飛機失事或其他意外事故喪生，「我想將這份史實公諸於眾，讓更多的人們瞭解這段歷史，也希望幫助這些空軍尋找親人。」於是，她將尋親過程與空史研究寫成「尋找塵封的記憶：抗戰時期民國空軍赴美培訓歷史及空難探秘」一書，介紹中美空軍聯合抗戰的歷史，「這些年輕的中國飛行員們，和（我的）二叔一樣，孤獨長眠異國他鄉70餘年，無人知道他們是誰、沒人探訪祭掃。壯志未酬身先死的他們，該有多麼的不甘與不捨！」

「紀念，是為了讓他們不被遺忘。如果我們不努力去尋找那些失去親人的家屬，讓這些國軍將士默默無聞地繼續躺在異國他鄉，不給這些為國捐軀的軍人們在國家抗日戰爭的歷史上樹碑立傳，實在有愧於這些先烈！」

2019年時，駐休士頓台北經濟文化辦事處陳家彥處長偕同El Paso台灣商會廖啟宏會長、陳怡辰副會長等僑胞及美國布利斯堡國家公墓（Fort Bliss National Cemetery）主任James Porter，向安葬於該公墓之二戰時期來美受訓殉職之52名中華民國空軍英靈默哀致敬。（經文處提供）

台北經文處 曾前往祭拜

在獲悉二次大戰期間赴美受訓的中華民國空軍飛行學員計有52名殉職人員安葬於美國德州艾爾帕索布利斯堡國家公墓(Fort Bliss National Cemetery)的消息後，駐休士頓台北經濟文化辦事處陳家彥處長2019年時與El Paso台灣商會會長廖啟宏、副會長陳怡辰、會員陳家元及楊坤霖，由該國家公墓主任James Porter等人陪同，向70多年前為國捐軀的中華民國空軍英靈獻花致敬。

在簡單隆重的儀式中，每一位國軍烈士靈前均插上一面中華民國國旗及一束鮮花。陳家彥代表中華民國政府向空軍英靈表達深深追思、永遠懷念及最崇高敬意，氣氛莊嚴肅穆。

陳家彥表示，對日抗戰期間，中華民國與美國併肩作戰。中華民國空軍招募多批愛國青年共赴國難，派遣他們前往美國接受飛行軍事訓練，但有多位飛行學員不幸殉職，安葬於海外已逾70年，「今日站立於52位空軍烈士靈前，感念國軍先烈們為中華民國犧牲奉獻，我全體國民更應該團結一心，延續國軍先烈忠勇愛國的偉大精神與高貴情操。」

依據布利斯堡國家公墓官網記載，二次大戰期間中華民國空軍在美受訓殉職學員，是在1944年秋季由中華民國政府選定布利斯堡國家公墓作為安葬地點，計有52人安葬於該地。