遠距學習 南灣部分家長爭取恢復

圖為學區提供獨立學習教材給家長情形。(庫比蒂諾聯合學區官方臉書)

包括加州 州長紐森在內的州府官員先前已取消了加州公立學校k-12線上課程，僅留下「獨立學習」(independent study)的家庭學校(home-school)選項，給那些不想讓孩子到課堂的家長和學生，由家長教學，孩子可在家學習。但是，庫比蒂諾聯合學區 與加州其他學區，包括佛利蒙與聖荷西長青學區，對替代方案不滿，力爭恢復遠距學習，至少在新冠病例減少或12歲以下兒童可接種疫苗之前。

庫比蒂諾Faria小學家長奧普瑞卡許(Mamatha Omprakash)的子女分別就讀一年級與二年級，她表示，面對面上課總是最好的，但是孩子們現在已了解如何在網路學習。最重要的是，孩子線上學習很安全。Faira小學已有人確診，大家都很害怕。

儘管矽谷是科技發展核心，先前在疫情 期間，線上遠距學習取代將孩子送回學校被證明不受歡迎，庫比蒂諾家長甚至因此發起罷免學區委員會主席行動。和許多加州社區一樣，由於疫情，庫比蒂諾已成為關閉學校或其他方案的戰場，部分家長對重啟校園緩慢感到憤怒、收集2000多個簽名，要求罷免學區委員會主席康寧漢(Lori Cunningham)。家長們認為，學委會過於順從工會教師們對重返課堂的恐懼心理。

學區主管表示，由於州立法人士讓全面或混和遠距學習規定於6月底截止，之後不再有加州州府提供經費。庫比蒂諾聯合學區的獨立學習計畫、也就是家庭學習課程，目前有208名學生參加。學區總入學人數為1萬4000人。

不過，奧普瑞卡許表示，由於夫妻兩人都在職上班，無法有其中一名家長成為全職教師。女兒選擇Faria小學家庭學習計畫的家長拉奧（Sapna Rao）表示，遠距學習與家庭學習計畫不同，女兒在遠距學習時可與同學互動。

庫比蒂諾聯合學區自8月中旬返校至今，有10名學生、6名教職員染疫，確診比例並不高。即便如此，推動遠距學習的家長並不認為教室對孩子安全，由於在高傳染性Delta變種病毒在全國傳播的情況下。也有家長表示，許多科技公司延續在家上班政策，不知學校為何不如此做。