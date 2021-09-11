我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「台灣代表處」有象徵意義 美學者分析對三邊關係衝擊

美稱無人機狙殺IS成員 擊斃卻是人道組織人士

陪審團接觸確診者…成員荷姆斯案 庭審「疫外」推遲

記者王子涵／聖荷西報導
如果所有罪名成立，荷姆斯最高將面臨20年的刑期。（記者王子涵／攝影）
如果所有罪名成立，荷姆斯最高將面臨20年的刑期。（記者王子涵／攝影）

由於陪審團一成員曾在上周接觸過新冠病毒的感染者，原訂10日對於驗血公司Theranos涉詐騙案被告荷姆斯的庭審被延期。目前聖荷西聯邦法院並未公布任何陪審團人員替換方案。法官達維拉（Edward Davila）表示，這名陪審團成員已經接種疫苗，目前並沒有任何新冠病毒的不良症狀出現，現在正在等待新冠測試的結果。

這已經不是這場廣受關注的矽谷欺詐案審理以來的第一次庭審延期。新冠病毒疫情大流行，以及荷姆斯兒子的誕生，都影響到法庭審理的進程。

在9日的緊急會議上，檢察官也表達對於疫情的擔憂。根據法院文件的記載，檢控方可能會傳喚高達181名證人。

荷姆斯面臨多項控罪。她被指控為狡猾的詐騙策畫首腦，不但從前美國政府官員、著名投資商手中騙走巨款。許多病患也因所謂驗血科技的問題，生命遭受威脅。

如陪審團確定荷姆斯的控罪成立，這位當年科技業超級巨星將面臨20年徒刑判決。荷姆斯2003年從史丹福大學輟學之後，創立Theranos驗血公司。公司全盛時期，荷姆斯掌控公司一半股份，總值45億元。

Theranos董事會成員包括前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)與舒茲(George Shultz)、前國防部長馬蒂斯(James Mattis)，以及佩里(William Perry)與納姆(Sam Nunn)、前富國銀行(Wells Fargo Bank)執行長柯瓦斯維奇 (Richard Kovacevich)、前聯邦疾病防治中心主任佛吉（William Foege)等。一些董事會成員包括季辛吉等人可能會出庭作證。

除了吸引名人參與董事會外，相信荷姆斯、投資Theranos的億萬富翁還包括福斯新聞集團(Fox News)董事長梅鐸(Rupert Murdoch)、沃爾瑪(Walmart)所有人華頓家族(Walton family) 、前美國教育部長迪佛斯(Becky DeVos) 、前甲骨文公司執行長艾里森(Larry Ellison)。

根據原計畫，荷姆斯案的下一次庭審時間是下周二(14日)。

美國 疫情 投資

上一則

加州州長紐森People for A Brighter Future

下一則

華人創業故事／陳晴暉疫情中開甜品店 送醫護蛋糕

延伸閱讀

荷姆斯今日庭審推遲 陪審團成員恐得新冠

荷姆斯今日庭審推遲 陪審團成員恐得新冠
中國駐美大使秦剛與季辛吉會面 表示受益匪淺

中國駐美大使秦剛與季辛吉會面 表示受益匪淺
荷姆斯「血液檢測技術」創業 史大教授早質疑

荷姆斯「血液檢測技術」創業 史大教授早質疑
矽谷女金童荷姆斯案後續 史丹福大學教授不信任她

矽谷女金童荷姆斯案後續 史丹福大學教授不信任她
矽谷Theranos騙案 荷姆斯出庭 律師辯：失敗並非犯罪

矽谷Theranos騙案 荷姆斯出庭 律師辯：失敗並非犯罪

熱門新聞

Theranos 驗血公司創辦人荷姆斯 (Elizabeth Holmes) 目前面臨多項控罪。（美聯社）

詐騙案將開審╱荷姆斯從矽谷超級巨星 跌落神壇

2021-09-08 02:18
舊金山原告夫妻在同一單元房住了21年，但被房東逼走。法院日前判決，他們獲得了270萬元的賠償。 (記者李怡／攝影)

舊金山夫婦遭房東騷擾逼遷 獲賠270萬

2021-09-04 20:17
抗議者要求徐迅提升送餐員工資。（取自Gig Workers Rising）

灣區收入最高執行長DoorDash徐迅 家門外遭送餐員抗議

2021-09-07 17:38
華人王先生（Mr.Wong）帶兒子去華埠的學校上學，一名男子一路跟蹤，並大喊種族主義口號，「中國佬！滾回中國！」（視頻截圖）

「中國佬！滾回中國」北加奧克蘭華男 遭跟蹤辱罵

2021-09-07 18:54
荷姆斯詐騙案將與本週五在聖荷西聯邦法院繼續審理。（記者王子涵╱攝影）

矽谷女金童荷姆斯案後續 史丹福大學教授不信任她

2021-09-09 21:39
在華裔社區的積極推動下，鐵路華工的歷史近年來越來越受到關注。（記者李晗／攝影）

19世紀來美修鐵路 華人勞工先輩安葬內華達小鎮

2021-09-07 00:31

超人氣

更多 >
掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責
台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名
911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴