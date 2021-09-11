陪審團接觸確診者…成員荷姆斯案 庭審「疫外」推遲

如果所有罪名成立，荷姆斯最高將面臨20年的刑期。（記者王子涵／攝影）

由於陪審團一成員曾在上周接觸過新冠病毒的感染者，原訂10日對於驗血公司Theranos涉詐騙案被告荷姆斯的庭審被延期。目前聖荷西聯邦法院並未公布任何陪審團人員替換方案。法官達維拉（Edward Davila）表示，這名陪審團成員已經接種疫苗，目前並沒有任何新冠病毒的不良症狀出現，現在正在等待新冠測試的結果。

這已經不是這場廣受關注的矽谷欺詐案審理以來的第一次庭審延期。新冠病毒疫情 大流行，以及荷姆斯兒子的誕生，都影響到法庭審理的進程。

在9日的緊急會議上，檢察官也表達對於疫情的擔憂。根據法院文件的記載，檢控方可能會傳喚高達181名證人。

荷姆斯面臨多項控罪。她被指控為狡猾的詐騙策畫首腦，不但從前美國 政府官員、著名投資 商手中騙走巨款。許多病患也因所謂驗血科技的問題，生命遭受威脅。

如陪審團確定荷姆斯的控罪成立，這位當年科技業超級巨星將面臨20年徒刑判決。荷姆斯2003年從史丹福大學輟學之後，創立Theranos驗血公司。公司全盛時期，荷姆斯掌控公司一半股份，總值45億元。

Theranos董事會成員包括前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)與舒茲(George Shultz)、前國防部長馬蒂斯(James Mattis)，以及佩里(William Perry)與納姆(Sam Nunn)、前富國銀行(Wells Fargo Bank)執行長柯瓦斯維奇 (Richard Kovacevich)、前聯邦疾病防治中心主任佛吉（William Foege)等。一些董事會成員包括季辛吉等人可能會出庭作證。

除了吸引名人參與董事會外，相信荷姆斯、投資Theranos的億萬富翁還包括福斯新聞集團(Fox News)董事長梅鐸(Rupert Murdoch)、沃爾瑪(Walmart)所有人華頓家族(Walton family) 、前美國教育部長迪佛斯(Becky DeVos) 、前甲骨文公司執行長艾里森(Larry Ellison)。

根據原計畫，荷姆斯案的下一次庭審時間是下周二(14日)。