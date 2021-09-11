改善工作文化與環境 聖谷交通局將聘專業顧問

VTA將聘請第三方專業顧問來解決員工工作環境問題。(美聯社)

關於聖克拉拉谷交通局（VTA）工作 環境惡劣的指控調查已經進行了幾周的時間，交通局日前決定將聘請一名專業顧問，來改善員工的工作環境。

聖谷交通局董事會在9日通過決議，即聘請一名顧問來審查公司內部的工作文化，並提出改善計畫。此舉是為了回應在三個月前發生的槍擊 案，一名對工作環境不滿的交通局員工在槍殺了9名同事後自殺。

聖克拉拉谷交通局董事會成員、聖縣議員查維斯（Cindy Chaves）說：「我們要求勞資雙方可以真誠合作，重新審視交通局的工作文化和氛圍，著眼於未來。」

交通局文件指出，此次調查可以幫助機構了解員工短期和長期的需求，增強整個組織上下溝通和信息透明度。

考慮到公共交通乘客人數下降而導致的資金緊張，目前尚不明確交通局會投入多少時間和精力在這項調查行動上。

槍擊案發生後，交通局內部長期存在問題被媒體曝光。上個月，交通局員工向董事會提交請願書，要求對管理人員的騷擾和欺凌問題進行第三方獨立調查。聖荷西 媒體指出，包括IT資訊和票務部門內的多個部門，都存在不同程度的職場騷擾和欺凌問題。

一名交通局員工說：「在過去的九個月中，我的經理沒有和我說一句話。」他表示，「交通局根本就不是一個大家庭，我要向其他勇敢的員工一樣發聲，讓人們意識到問題的嚴重性。是時候做出改變了。」

工人還抱怨，許多提交給民權辦公室的投訴基本石沉大海，特別是涉及那些高級官員的不當行為。根據聖荷西焦點報數據，2020年民權辦公室共接收到76起投訴，當中只有11起被證實。

在槍擊案發生後，交通局管理層與員工工會的關係更是高度緊張。他們在疫情補貼、工作環境改善、安全等問題上都產生了分歧。

此次顧問人選將由交通局管理層和員工工會領導共同決定。員工工會主席考特尼（John Courtney）說：「我知道交通局的人已經同意進行工作文化的改革，不過由於管理層之間存在脫節，他們仍然會壓榨底層員工。」但他仍然表示，此次聘請顧問的決議仍然是有意義的，工會會保持全程參與。

早些時候，聖克拉拉縣議會批准建立創傷恢復中心，為交通局員工和家屬提供及時援助。然而更多員工還是希望，改善畸形的工作文化才能從根本上解決問題。

一名要求匿名的員工說：「只有擺脫那些濫用職權的經理和主管人員，交通局員工的士氣才會被提高。」