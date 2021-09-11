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罷免州長選舉 「我想會沒事」 紐森投票留任自己

編譯組／灣區10日電
紐森與妻子一起前往沙加緬度投所站投票。(美聯社)
紐森與妻子一起前往沙加緬度投所站投票。(美聯社)

加州州長紐森偕同妻子珍妮佛(Jennifer Siebel Newson)10日一起前往沙加緬度提前投票中心(early voting center)投票，在對他的罷免選舉即將結束之前，投下留任自己的選票。紐森在現場受訪時用玩笑語氣說：「我想我們會沒事。」(I think we’re gonna be alright.)

加州州長罷免選舉投票的最後一天將是下周二(9月14日)，加州2200萬註冊選民中，有至少三分之一已完成投票。選舉將決定紐森是否能順利做完第一個任期，或是被罷免而必須提前一年多離任。這項罷免選舉最初是因為一群業餘共和黨政治組織人士，對紐森移民、犯罪與稅收政策感到不滿，而發起罷免行動。之後紐森在疫情期間下令限制商業活動與強制戴口罩，加劇罷免動能。

在這次罷免選舉中，選民將被詢問2個問題。第一個問題：紐森是否應該被罷免？第二個問題：若他應該被罷免，誰應該取代他？紐森需要取得大部分加州選民支持，才能贏得選舉勝利。否則，在46個替代州長繼任人選中，贏得最多選票者，將成為新任州長。此人則非常有可能是共和黨籍人士。

紐森與妻子投票結束後，對記者表示有信心，但他說，在選舉最後幾天裡，並不認為凡事都是理所當然，「我只是專注在我的工作，鼓勵選民在緊要關頭守住基地。」

代表共和黨欲爭取繼任州長候選人艾德(Larry Elder)本周表示，競選活動設有一個「誠信委員會」(integrity board)，律師準備調查可能發生的欺詐疑慮或其他違規行為。民眾可透過他的網站與競選團隊聯絡。他認為，很有可能有人惡搞，就像2020年總統大選一樣，所指是前總統川普，在他輸給拜登時，所提出未受證實的欺詐指控。

紐森則批評了這種說法，表示大家還有4天時間，9月14日選舉日甚至還沒到，他們現在就假裝有選舉舞弊：「我認為強調這點很重要。」

問及紐森若輸掉選舉，他是否願意接受選舉結果？他表示，他計畫贏得選舉，但將會尊重選民意願。

紐森 投票 加州

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