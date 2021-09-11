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雷暴席捲 灣區閃電110次 金山降下可測雨量

編譯組／綜合10日電
灣區閃電110次， 舊金山9月降下久違的可測量雨量。 （美聯社）
灣區閃電110次， 舊金山9月降下久違的可測量雨量。 （美聯社）

雷暴一夜之間席捲了灣區，帶來了大約110次雲對地的閃電，給處於高火險紅旗警告下的該地區帶來了小雨和細雨。國家氣象局說，全州範圍內大約有1100次雲對地的閃電襲擊。

氣象學家在9日晚10時前不久在蘇諾瑪縣記錄了八次閃電地面襲擊，在聖他克拉拉縣東北部記錄了一次，且似乎是在2020年SCU閃電復合山火（SCU Lightning Complex）燃燒疤痕的 「正中間」，灣區氣象學家說這是好事。

當晚在蘇諾瑪縣的一個小時內記錄了四次雷擊。太浩湖西岸發生了幾起雲對地的閃電，有陣雨和雷暴經過太浩盆地，柯魯薩、聖荷昆和瑪德拉縣上空也出現了閃電。

加州消防局在為可能發生的新火災做準備，向雷擊可能引發新火災地區派出了增援工作人員和設備。

9日晚間和10日清晨，舊金山出現了自2019年以來九月份的第一場可測量的降雨，雷暴從灣區的部分地區掠過根據國家氣象局的數據，截至10早上5時，舊金山市中心的官方雨量計得到了0.01吋的水。

「市中心官方測量儀處已經很久沒有下雨了，尤其是在9月10日」，氣象局在推特上說。「上一次是1978年，0.08吋。至於9月中的任何一天，上一次在舊金山有可測量的雨是2019年27日的0.03吋」。

灣區的部分地區，特別是北灣和東灣，出現了孤立的閃電和小雨，消防員正密切關註。灣區居民紛紛在社交媒體上分享窗外細雨的視頻，表達驚訝和興奮。

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