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華人創業故事／陳晴暉疫情中開甜品店 送醫護蛋糕

記者李晗 / 舊金山報導
疫情之中，陳晴暉也新開張了甜品店。（受訪者提供）
疫情之中，陳晴暉也新開張了甜品店。（受訪者提供）

疫情之中，餐飲業遭遇重創，許多知名老店都關燈歇業。但在灣區，一家堅守社區的甜品店則迎難而上，在疫情之中新開了分店，更是為前線醫護送上蛋糕，讓他們在工作的艱辛中能夠樂享一份甜蜜。

灣區的前線醫護，獲得了陳晴暉親手做的蛋糕。（受訪者提供）
灣區的前線醫護，獲得了陳晴暉親手做的蛋糕。（受訪者提供）

接手經營 口味創新

在灣區經營甜品店的陳晴暉（Kelvina Chan），小時候跟隨父母從香港移民來美。起初她並非是甜品行業的業者，而是在設計領域工作，一度也曾回流香港，再回到灣區。

在一次家庭的飯局上，她得知姑姑準備退休，而姑姑手上恰好有一家甜品店。陳晴暉覺得這是一個機會，自己可以接下來繼續經營。「我和姑姑談了之後，於是決定接手，重開這家Sweet Orchid甜品店。」陳晴暉說。

然而沒有做過甜品的她，和家人一起摸索學習，試業了半年，一直在尋找最佳的烘焙秘方。她說，半年內學習做了很多蛋糕、雪糕，給親朋好友嘗試。最終他們堅持創新，找到了許多獨特的雪糕口味，像是亞洲人熟悉的一些熱帶水果的口味，因此也就打響了自己的品牌。

設計蛋糕 吸引顧客

陳晴暉是學設計出身，她對設計的熱情一直都還在。轉戰跑道經營甜品店之後，她也沒有放下設計，而是用在蛋糕的藝術上。

店裡面許多的蛋糕，都是陳晴暉自己親手打造，吸引了不少忠實的顧客。（受訪者提供）
店裡面許多的蛋糕，都是陳晴暉自己親手打造，吸引了不少忠實的顧客。（受訪者提供）

許多的生日、周年、節慶的蛋糕，都需要美觀的外型。因此陳晴暉剛好可以把自己的設計才能派上用場。店裡面許多的蛋糕，都是陳晴暉自己親手打造，吸引了不少忠實的顧客。她說，像是有些爸爸媽媽來到店裡，想為小孩子的生日做一個特別的蛋糕，那麼陳晴暉就會根據他們的想法而進行設計。

美觀的設計與高品質的產品，成就了這家甜品店。如今店內的招牌就是芋頭蛋糕，還有各式各樣的水果味義大利雪糕，都獲得不少好評。「我們會在材料上下很多成本，因為我們對自己的產品有很高的要求，」她說。

新店開張 溫暖前線

陳晴暉在兄長Kelvin的幫助下，一直在經營著位於佛利蒙（Fremont）的甜品店。然而疫情之下，他們的營業額也一下子跌了七八成，甜品店也一度要暫停營業，保護員工安全。

但是，出於對品牌的信心，也是希望在社區中都能夠有一家本地的、非連鎖的社區蛋糕店，陳晴暉決定在2020年7月的疫情期間，在南灣蒙洛公園再開了一家分店。陳晴暉說，開店的時候，當地社區也都給予了很多支持，令她很感動。而她也就自己親手做了幾百份的小蛋糕，贈送給了灣區多個醫院的前線醫護，像是紅木城凱瑟（Kaiser）醫院、史丹福大學醫院的醫護人員。

對於未來的不確定性，陳晴暉和Kelvin也表示會繼續堅守社區，期盼疫情早日結束。

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