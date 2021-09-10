涉夾帶手機給死囚 聖昆汀獄警遭起訴

聖昆汀監獄一名獄警涉夾帶手機給死刑犯遭聯邦起訴。（美聯社）

馬連縣聖昆汀州立監獄 （San Quentin State Prison）一名獄警和另外兩名嫌犯夾帶手機 給死刑犯，遭聯邦起訴。

加州 北區地檢處聯邦檢察官辦公室發布聲明指出，三名被告是37歲的聖昆汀監獄獄警克里斯多夫（Keith Christopher）、曲萊賽（Tracy）居民威爾斯（Isaiah Wells）和內華達州拉斯維加斯居民史密斯賽姆斯（Tanisa Smith-Symes）。

聯邦調查局調查報告表示，史密斯賽姆斯和一名與她有私人關係的聖昆汀監獄死刑犯合作取得多部手機，她拿到手機後將手機寄給威爾斯，威爾斯再轉給克里斯多夫，克里斯多夫再夾帶進聖昆汀監獄東棟的死刑犯牢房。

根據加州法律，因為手機會為監獄員工和受刑人造成安全風險，因此屬於違禁品，受刑人不得擁有。

起訴書表示，與史密斯賽姆斯合作取得手機的死刑犯，以每支高達900元的價錢賣出至少25支手機給監獄其他囚犯。史密斯賽姆斯還透過威爾斯和其他被指定收受賄賂的人送賄款給克里斯多夫。起訴書指出，克里斯多夫每支手機收取500元報酬。克里斯多夫、史密斯賽姆斯和威爾斯三人都被控誠實服務詐欺（honest services fraud）罪。

檢方表示，克里斯多夫和威爾斯8日在舊金山聯邦法院出庭，交付保釋金後獲釋，預定17日再度出庭。史密斯賽姆斯8日被逮捕，9日在拉斯維加斯出庭。如果罪名成立，三人都將面臨最高20年刑期和25萬元罰金。