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迪克山火幫凶 樹醫：倒樹內部已腐爛

編譯組╱灣區8日電
迪克山火已燒毀超過90萬英畝土地，乾旱與氣候變化之外，樹木健康問題也是導致山火可能成因。(電視畫面截圖)
迪克山火已燒毀超過90萬英畝土地，乾旱與氣候變化之外，樹木健康問題也是導致山火可能成因。(電視畫面截圖)

迪克山火已燒毀超過90萬英畝土地，這場火災始於7月中旬，當時在羽河峽谷(Feather River Canyon)地區，有一棵花旗松樹(Douglas fir)傾倒在PG&E電力線路上。PG&E公司先前表示，這棵70英尺高的樹木看起來健康。但上周一名不願透露身分的樹醫，查看照片發現，傾倒樹木樹根已有腐爛跡象。

柏克萊加大森林病理學家加貝洛托(Matteo Garbelotto)長期追蹤內華達塞拉山脈與其他西部山脈的樹木真菌(fungus)傳染導致腐爛情況。他表示，樹木細菌感染疫情與人類新冠疫情沒有太大差別，只是它不是傳染給人，而是樹木間傳播。導致樹木腐爛的真菌疾病可迅速傳播，因為塞拉森林過度生長，數十年來沒有被人為或野火砍伐。

加貝洛托指出，一片茂密森林中，樹與樹之間距離很小，導致缺乏「社交距離」，與科學家將此認為是「新冠疫情」散佈原因之一。

日益嚴重乾旱迫使茂密樹木爭奪水源。樹木間距離加密的壓力，也導致樹木更加脆弱，並且對腐爛有較差抵抗力。在大部分情況下，生病的樹木會顯示腐爛的跡象。PG&E公司在檢查認為樹木健康，也是問題所在。一棵樹即使在失去50%的根、半數樹根已腐爛的情況下，可能看起來健康。因為樹根的數量，通常比支撐它們直立所需還多。

PG&E公司在另一份聲明強調，這棵肇事樹木似乎有一綠色樹冠，照片顯示，樹木八個樹根中的一個已經腐爛。公司檢查人員會持續尋找可見到的潛在腐爛跡象，以及可能導致樹木衰弱的原因。儘管每年都檢查公司10萬英里電力線，也將在山火高威脅地區，擴大與加強植被安全。

前「加州公用事業委員會」委員薩多瓦爾(Catherine Sandoval)表示，山火原因不僅是氣候變遷與乾旱。樹木在乾旱中的腐爛風險越來越大，PG&E必須深入檢查綠樹是否健康。

加貝洛托認為，解決方法是掩埋電力線。PG&E已開始將電線地下化。但是，也應專注對脆弱樹木進行具針對性的檢查，在有第一個感染跡象時，立即移除任何可疑樹木、減少擴大傳播，降低風險。

疫情 山火 柏克萊加大

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