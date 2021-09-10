柏加大 排名全美最佳公立大學 全球第8

根據泰晤士報高等教育9月初發發布的2022年世界大學排名，柏克萊加大為全美最佳公立大學，在全球公立和私立大學中，排名第八。（記者劉先進／攝影）

根據泰晤士報高等教育 （Times Higher Education）9月初發發布的2022年世界大學排名，柏克萊加大 為全美最佳公立大學，在全美所有公立和私立大學中，排名第六。在全球公立和私立大學中，排名第八。

泰晤士報高等教育世界大學排名根據五個標準評估了99個國家和地區的1600多所大學。標準分別為，教學（學習環境）、研究（聲譽和數量收益）、引用（研究影響）、行業收入（知識轉移）和國際成果。

全球公私立大學排名中，英國牛津大學、美國哈佛大學、加州理工學院位居前三，第四到第十名分別為，史丹福大學、劍橋大學、麻省理工學院、普林斯頓大學和柏克萊加大，以及耶魯大學 和芝加哥大學。

全美公立大學排名中，柏加大獨佔鰲頭，其次是洛杉磯加大、密歇根大學、華盛頓大學和聖地牙哥加大。

總體而言，柏加大在研究方面排名世界第六，滿分96分；在教學方面排名第14位（85.7分）；在引用方面排名第21位，（99.1分），在行業收入方面排名第104位（84.7分），在國際成果（員工、學生和研究）方面排名第235位，得分77.6分。